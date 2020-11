Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - BT a souvent devancé ses rivaux lors de ladoption de la nouvelle technologie TV, étant le premier à introduire le HDR et Dolby Atmos pour la couverture sportive en direct, par exemple. Maintenant, il élargit la portée de ce dernier, avec Dolby Atmos arrivant sur lapplication BT Sport le week-end prochain.

Le match entre Brighton et Liverpool Premier League du samedi 28 novembre sera le premier à bénéficier du traitement complet Dolby Atmos sur lapplication.

Naturellement, la technologie ne fonctionnera que sur les appareils pris en charge, avec BT répertoriant iOS, Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV et Samsung Smart TV comme compatibles. La prise en charge des appareils Chromecast, Now TV et Roku sera lancée dans les «prochaines semaines».

Naturellement, pour obtenir Dolby Atmos via lapplication grand écran, vous aurez également besoin dun téléviseur et / ou dune barre de son ou dun système compatible Atmos.

On ne sait pas encore si les consoles Xbox pourront diffuser laudio Dolby Atmos via lapplication BT Sport, car les Xbox One S, One X, Series S et Series X sont toutes certifiées Dolby Atmos.

La PlayStation 5 ne prend pas en charge Dolby Atmos.

"Lajout de laudio Dolby Atmos à nos visuels 4K UHD et HDR sur lapplication offre aux fans la meilleure expérience audiovisuelle possible du sport en direct lorsquils ne peuvent pas assister au match en personne", a déclaré le directeur de lexploitation de BT Sport, Jamie Hindhaugh. "La qualité audio plus riche ajoutera une toute nouvelle dimension à la façon dont les fans expérimentent le sport, à la maison ou en déplacement, et garantira quils ne manqueront aucun moment de laction."

Écrit par Rik Henderson.