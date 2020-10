Les clients BT peuvent bénéficier dun accès gratuit de 6 mois à BritBox

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - BT offre aux clients (nouveaux et existants) un moyen dassouvir leurs envies de contenu britannique de qualité , avec un accès gratuit de 6 mois à BritBox .

Le service prétend offrir la plus grande collection en ligne de la télévision britannique - couvrant des classiques comme Broadchurch et Downton Abbey, ainsi que de nombreux anciens Doctor Who - de la BBC, ITV, Channel 4 et Channel 5.

Loffre BT est ouverte aux clients haut débit et TV BT, nouveaux ou existants, et il vous suffit de vous rendre sur le site Web de BT et dajouter BritBox à votre compte.

Vous devrez vous inscrire à un compte BritBox dans le cadre du processus, mais vous navez pas à ajouter de détails de paiement, car ils seront ajoutés à votre compte BT une fois la période dessai de 6 mois terminée. Le coût mensuel une fois la période gratuite terminée est de 5,99 £. Vous pouvez trouver tous les détails ici.

BritBox vient de commencer à diffuser Spitting Image, une version remaniée du spectacle de marionnettes satirique des années 80, qui est une exclusivité de la plate-forme.

Laccès est disponible sur un large éventail de plates-formes, avec de nombreux appareils de streaming offrant BritBox. Vous pouvez également le regarder via nimporte quel navigateur ou sur des appareils mobiles, afin de pouvoir capturer ces classiques essentiels quand ils vous plaisent.

Noubliez pas que vous serez facturé après 6 mois, alors adoptez la Britishness ou définissez un rappel pour annuler une fois que vous vous êtes inscrit.

Écrit par Chris Hall.