Lapplication BT Sport maintenant disponible sur Fire TV, Android TV et Roku

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - BT a publié son application BT Sport pour les appareils Amazon Fire TV, Android TV et Roku avant le début de la nouvelle saison de Premier League.

Lapplication donne accès à la programmation en direct et de rattrapage de BT Sport, ainsi quà BT Sport Ultimate pour les événements 4K HDR, et est également disponible pour les téléviseurs intelligents Samsung, les boîtes Now TV, PS4, Xbox One, Chromecast et Apple TV.

Les téléphones et tablettes peuvent également y accéder.

Les abonnés à BT Sport via un service de télévision payant - tel que BT TV, Sky et Virgin Media - ou via un fournisseur de téléphonie mobile peuvent se connecter directement à lapplication. Vous pouvez également acheter un pass mensuel BT Sport pour 25 £ par mois pour le regarder exclusivement via lapplication.

BT Sport Ultimate coûte 5 £ supplémentaires par mois pour la couverture Ultra HD et HDR.

Pour visionner en 4K HDR, vous devez disposer du périphérique Fire TV 4K, Android TV ou Roku approprié qui prend en charge la sortie couleur la plus haute résolution et la plage dynamique élevée.

"BT continue de connecter plus de téléspectateurs au contenu de BT Sport, leader du marché avec des moyens innovants de regarder. Les amateurs de sport peuvent sattendre à des innovations plus intéressantes au cours des prochaines saisons de football et de rugby", a déclaré Andy Haworth, directeur général de la publicité de BT Sport.

Écrit par Rik Henderson.