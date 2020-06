Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

BT Sport est désormais disponible sur les dongles et décodeurs Now TV, dans le cadre du partenariat BT et Sky annoncé plus tôt cette année .

Son arrivée sous forme dapplication signifie que les clients de Now TV avec lun des appareils de streaming de la marque pourront regarder de près tous les matchs de Premier League restants de la saison en direct - à lexception de ceux sur Amazon Prime Video.

Pour voir la couverture de BT Sport, les clients doivent simplement acheter un pass mensuel dédié au prix de 25 £ . Cela permettra également aux clients de regarder toutes les chaînes sur mobile, consoles de jeux et autres plateformes prises en charge.

Les abonnés avec une box Now TV 4K pourront également regarder les matchs pris en charge en 4K HDR via BT Sport Ultimate - cela peut toutefois nécessiter des frais supplémentaires de 5 £ par mois .

Labonnement mensuel standard fonctionne également avec le Now TV Stick , le Now TV legacy box et le Now TV Smart Box.

Il donne accès à BT Sport, BT Sport 1, BT Sport 2, BT Sport 3 et ESPN, ainsi quà leurs chaînes HD respectives.

Les premiers matchs en direct de Premier League de BT Sport après le redémarrage seront Watford v Leicester City et Brighton v Arsenal le samedi 20 juin. La couverture commencera à 12h30.

BT Sport est également le siège du football de Bundesliga, de la WWE et de nombreux autres événements sportifs en direct.