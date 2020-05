Comment regarder le football de Bundesliga en direct ce week-end

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le football est de retour! Eh bien, en quelque sorte.

Alors que nous attendons des informations sur le moment (ou si) le retour de la Premier League pendant le verrouillage du Royaume-Uni, le football allemand est sur le point de redémarrer.

La saison de Bundesliga recommence ce samedi 16 mai 2020, avec le premier coup denvoi des matches à 14h30.

Il y aura des matchs supplémentaires le dimanche 17 mai. Puis un lundi 18 mai.

Ils seront tous joués à huis clos - bien sûr - mais nous sommes sûrs que vous serez aussi heureux que nous de regarder une action footy en direct une fois de plus.

Voici donc les horaires et où vous pourrez regarder chacun des matchs du premier week-end.

BT Sport a le droit exclusif de diffuser des matchs de Bundesliga en direct au Royaume-Uni et il accueillera tous les matchs restants de la saison sur ses chaînes. Un sera même disponible en 4K sur BT Sport Ultimate .

Voici les matchs et où vous pouvez les regarder en direct.

Borussia Dortmund vs Schalke - BT Sport 1, 14h00 BST (KO 14h30)

RB Lepizig vs Freiburg - BT Sport 2, 14h00 BST (KO 14h30)

Hoffenheim vs Hertha Berlin - BT Sport 3, 14h00 BST (KO 14h30)

Augsburg vs Wolfsburg - BT Sport Extra 1, 14h30 BST

Fortuna Dusseldorf vs Paderborn - BT Sport Extra 2, 14h30 BST

Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach - BT Sport 1 & BT Sport Ultimate, 16h45 BST (KO 17h15 - aussi, heure de départ pour Ultimate)

Cologne vs Mayence - BT Sport 1, 14h15 BST (KO 14h30)

Union Berlin vs Bayern Munich - BT Sport 1, 16h45 BST (KO 17h)

Werder Bremen vs Bayer Leverkusen - BT Sport 1, 19h15 BST (KO 19h30)

Tous les matchs peuvent être regardés sur plusieurs plates - formes , y compris mobile via lapplication BT Sport, sur BT TV, Sky Q et Virgin Media, et même sur les consoles de jeux, les téléviseurs intelligents Samsung, Apple TV et Chromecast Ultra.

Si vous nêtes pas déjà abonné, vous pouvez acheter un abonnement mensuel BT Sport pour 25 £ par mois.

Vous pouvez en savoir plus sur le site Web de BT Sport ici .