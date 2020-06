Mise à jour BT Sport Ultimate: tout ce que vous devez savoir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

BT Sport a connu une croissance incommensurable au cours des dernières années, obtenant les droits sportifs de ses principaux concurrents et ne bloquant que récemment en raison de la crise mondiale et de la suspension de nombreuses ligues et événements en direct.

Cependant, avec la reprise du sport, il diffusera très prochainement à nouveau des matchs de Premier League en direct, a déjà diffusé de nombreux matchs à huis clos de Bundesliga, et sa programmation en direct sélargira à mesure que dautres sports reprendront.

La seule décision que vous avez à prendre, si vous souhaitez regarder la couverture de BT Sport, est de savoir si elle doit être affichée en standard, HD ou 4K HDR , et avec un son surround Dolby Atmos . Si ce sont ces dernières options, vous aurez besoin de BT Sport Ultimate.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur le service étendu de BT Sport.

BT Sport Ultimate est le service amélioré du diffuseur qui propose des présentations 4K HDR ou simplement HDR de certains événements sportifs et matchs en direct. Il peut également les présenter avec un son surround Dolby Atmos.

Il se présente sous deux formes - soit via le canal dédié disponible via le boîtier BT Ultra HD TV , soit via lapplication BT Sport pour plusieurs plates-formes.

Le premier est disponible sur certains forfaits BT TV qui incluent BT Sport, donc ne coûte pas plus cher. Bien que ceux qui souhaitent BT Sport Ultimate via lapplication devront plus que probablement payer 5 £ supplémentaires en plus de leurs frais dabonnement mensuels à BT Sport.

Alors que BT Sport Ultimate est capable doffrir 4K, HDR et Dolby Atmos, ce nest pas aussi simple que tout le monde obtient la même qualité.

• 4K UHD: disponible via lapplication BT Sport pour plusieurs appareils: Apple TV, Xbox One S et One X, PS4, Google Chromecast, Now TV 4K Smart Box et certains téléviseurs intelligents Samsung.

Il est également disponible dans le cadre de la chaîne de télévision BT Sport Ultimate, anciennement connue sous le nom de BT Sport 4K UHD. Cest via BT TV et / ou Virgin Media.

• Dolby Atmos: exclusif aux clients de BT TV qui regardent BT Sport Ultimate.

• HDR: le contenu HDR est disponible sur lapplication BT Sport pour Xbox One S et X, les téléviseurs intelligents Samsung et Google Chromecast Ultra. Il est disponible en 4K sur chacune de ces plateformes.

HDR est également disponible via lapplication BT Sport pour petit écran pour les smartphones iOS et Android, tant que le matériel le prend en charge. Ils sont cependant limités aux flux HD.

La chaîne vise à fournir un contenu de la plus haute qualité possible, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous le regardez (avec les exceptions indiquées ci-dessus).

Si vous êtes un client de BT TV, vous aurez besoin du boîtier BT Ultra HD YouView pour le livrer et si vous voulez le son Dolby Atmos, vous aurez besoin dun téléviseur, dune barre de son ou dun récepteur compatible Atmos.

Mais, BT Sport Ultimate vise également à offrir une expérience améliorée à ceux qui utilisent des smartphones et des tablettes, jusquaux capacités de ces appareils et cest là que le HDR entre en jeu. Si vous avez un téléphone compatible HDR, par exemple, BT Sport Ultimate devrait pouvoir pour augmenter cette qualité dimage.

Ultimate est également disponible pour les utilisateurs de ces applications sur Apple TV, Xbox One, PlayStation 4 , Chromecast Ultra, Now TV 4K box et Samsung Smart TV.

La programmation de BT Sport Ultimate comprend beaucoup de football de Premier League. BT Sport indique que "la majorité" de ses matchs en direct seront sur BT Sport Ultimate.

Il a également montré des matchs de Ligue des Champions et dEuropa League sur la chaîne. Depuis le verrouillage, certains matchs de Bundesliga ont également été diffusés sur BT Sport Ultimate.

La plupart sont en 4K, mais seuls quelques-uns sont également présentés en HDR. Consultez les horaires pour le savoir.

Si vous êtes un client de BT Sport avec BT TV, vous pourriez déjà lavoir. Dirigez-vous simplement vers le canal 433 et BT Ultimate devrait déjà être là, prêt à livrer la marchandise.

Sinon, BT propose une gamme complète de packs BT TV et BT Sport Ultimate est inclus dans le pack VIP TV.

Ceux qui utilisent lapplication BT Sport dans le cadre dun forfait mobile EE ou BT, ou dans le cadre dun forfait large bande BT peuvent passer à BT Sport Ultimate pour un supplément de 5 £ par mois.

Cela sapplique également si vous achetez un abonnement mensuel BT Sport sans contrat , au prix de 25 £ pour un accès de 30 jours à toutes les chaînes via les applications BT Sport. Vous devrez ensuite ajouter BT Sport Ultimate pour 5 £ supplémentaires par mois.

Virgin Media offre un accès TV à BT Sport Ultimate. Pour les clients de Virgin Media, vous le trouverez sur le canal 531, mais vous devrez vous abonner à BT Sport dans le cadre de votre forfait.

Pour ceux sur Sky, vous pouvez accéder à BT Sport et vous devrez le faire via le site Web de BT . BT dit que Ultimate arrive bientôt, mais il ny a pas encore de détails précis.