(Pocket-lint) - BT Sport a les droits exclusifs du Royaume-Uni pour montrer la finale de lUEFA Champions League. Cependant, alors que vous devriez normalement vous abonner pour regarder la couverture en direct du tournoi, il offre plusieurs façons de voir la finale, y compris en 4K, HDR et gratuitement.

Le match entre le Paris-Saint Germain (PSG) et le Bayern Munich sera le plus étrange de lhistoire de la compétition, car il ny aura pas de foule, mais vous nauriez pas pu demander deux autres équipes offensives. Ce devrait être un cracker.

Voici donc les détails pour regarder le match en direct dans un format qui vous convient.

La finale se déroule à lEstádio do Sport Lisboa e Benfica à Lisbonne, généralement le siège de léquipe portugaise Benfica. Il débutera à 20h BST (21h CEST) le dimanche 23 août 2020.

Un show en avant-première commencera sur BT Sport à 19h BST avant le match lui-même.

Les téléspectateurs disposant dun décodeur compatible BT 4K et dun plan TV 4K peuvent regarder la finale sur la chaîne BT Sport Ultimate en 4K.

Vous pourrez également voir le match en HDR, mais uniquement via lapplication BT Sport pour les plates-formes compatibles: smartphones compatibles HDR, tablettes - comme liPad Pro - plus Apple TV, Samsung Smart TV, Xbox One S, Xbox One X et PlayStation 4.

Naturellement, tous les abonnés payants de BT Sport peuvent regarder la finale via lapplication ou la plate-forme TV de leur choix: BT TV, Sky, Virgin Media, etc. Cependant, elle sera également disponible gratuitement pour ceux qui nont pas dabonnement. Il y a plusieurs moyens de le faire.

La finale de lUEFA Champions League sera diffusée en direct pour la visionner via un navigateur Internet à l adresse btsport.com/final . Et il sera également disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de BT Sport .

Même laccès à la couverture de lapplication BT Sport sera gratuit pour la finale en direct. Cela signifie que vous pourrez le regarder sur Apple TV, les téléviseurs intelligents Samsung, la Xbox One et les appareils plus petits. La chaîne Virgin 531 la montrera également en 4K pour les propriétaires de la box B6, tandis que tous les autres clients de Virgin TV pourront la regarder en HD sur la chaîne 100, même si vous ne vous êtes pas abonné. Il sera également disponible via lapplication Virgin TV Go de Virgin Media.

La finale de la Ligue Europa de ce soir sera également disponible pour regarder en direct gratuitement, à travers les mêmes étapes ci-dessus.

Écrit par Rik Henderson.