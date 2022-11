Achetez ce téléviseur LG OLED de 55 pouces pour seulement 889 € pendant le Black Friday.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - LeBlack Friday est enfin arrivé, et il apporte avec lui certaines des meilleures offres commerciales que nous ayons vues jusqu'à présent. Mais celle concernant le téléviseur OLED d'entrée de gamme de LG a vraiment retenu notre attention.

Le LG CS est un ajout relativement récent à la gamme LG, et offre un mélange de technologies 2022 et 2021 - il s'agit essentiellement d'un LG C1 avec le processeur C2 de LG, qui ne bénéficie donc pas de la nouvelle dalle Evo plus lumineuse de cette année. Vous pouvez économiser 90 £ sur son prix avant le Black Friday et acheter la version 55 pouces pour 889 £. Pour un LG OLED, c'est un prix incroyable, et le meilleur que nous puissions trouver en ligne - alors faites vite !

LG OLED55CS - économisez 80 Les téléviseurs OLED de LG ne manquent jamais d'impressionner du point de vue des performances, et à ce prix, c'est une affaire encore plus intéressante. Économisez 80 £, maintenant 889 £. Voir l'offre

Bien sûr, si vous préférez opter pour l'excellent LG C2, Amazon a encore baissé son prix pour le Black Friday lui-même. Avec sa nouvelle dalle evo, il parvient à atteindre des niveaux de luminosité plus élevés que ce que nous avons l'habitude de voir avec les OLED, créant un contraste encore meilleur et offrant une performance HDR incroyable.

Vous pouvez maintenant vous procurer la version 55 pouces du C2 à son prix le plus bas, en économisant 229 £ - maintenant seulement 1079 £.

LG OLED55C2 - économisez £220 Le LG C2 est sans conteste l'un des meilleurs téléviseurs de l'année, et il est désormais disponible à son prix le plus bas pour cette version 55 pouces. Le prix catalogue est de 1 149 £, mais il y a un bon de réduction supplémentaire de 100 £ - cliquez sur la case pour le réclamer et vous payerez 1 049 £ à la caisse. Voir l'offre

Écrit par Verity Burns.