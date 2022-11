Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les offres du Black Friday arrivent à grands pas avant le grand jour, et l'incroyable S95B de Samsung est disponible à une remise incroyable sur les écrans de 65 et 55 pouces.

Le 65 pouces offre actuellement la plus grosse réduction, avec 35 % de remise, mais il reste encore 40 £ à économiser sur le 55 pouces, ce qui le rapproche plus que jamais de la barre des 1000 £.

Si vous êtes aux États-Unis, il n'y a pas d'offres pour le S95B à l'heure où nous écrivons ces lignes, mais nous gardons l'œil ouvert et nous mettrons à jour cet article si nous en trouvons.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Samsung QE55S95B - économisez £40 Cette réduction n'est peut-être pas énorme, mais elle rapproche ce superbe téléviseur 55 pouces de la barre des 1000 euros, avec une réduction de 40 euros, soit 1059 euros. Voir l'offre

Le Samsung S95B utilise la nouvelle technologie de panneau QD-OLED de Samsung, qui combine les avantages de l'OLED et des points quantiques (la technologie derrière la gamme phare QLED de Samsung) dans un seul téléviseur, vous offrant le meilleur des deux mondes.

Cela signifie essentiellement que vous bénéficiez de la luminosité que l'on trouve habituellement dans les téléviseurs LCD à points quantiques, ainsi que du contrôle du contraste au niveau des pixels qui donne aux OLED ces noirs d'encre.

Nous avons été impressionnés par les résultats et, dans notre article, nous avons décrit ce téléviseur comme "une combinaison gagnante de design, de technologie de pointe et de fonctionnalités", avec des images qui sont "précises dès le départ", tandis que les couleurs saturées et les hautes lumières assurent "l'un des meilleurs HDR vus sur un OLED". De grands éloges en effet.

Le stock semble être faible pour la version 65 pouces, alors si vous voulez faire une bonne affaire sur l'un des meilleurs téléviseurs de 2022, faites vite !

Écrit par Verity Burns.