(Pocket-lint) - Le service de streaming Now de Sky propose des offres exceptionnelles sur les abonnements pour le Black Friday. Vous pouvez obtenir des offres 2 pour 1 sur le divertissement et le cinéma, ou sur Sky Sports et Boost.

L'offre est disponible dès maintenant et jusqu'à la fin du mois de novembre et vous permet de bénéficier de deux mois pour le prix d'un sur un certain nombre d'abonnements groupés.

Vous pouvez également profiter d'une offre 2 pour 1 sur un abonnement individuel à Entertainment, Cinema ou Sports.

Obtenez 2 mois de Sky Sports + Boost pour seulement £38.99 Disponible à moitié prix, ce forfait Sports et Boost vous offre les 11 chaînes Sky Sports en Full HD et en son surround. Vous pouvez également diffuser du contenu en direct et à la demande sur trois appareils à la fois. Ce forfait vous coûtera normalement 77,98 €. Voir l'offre

Recevez 2 mois de Divertissement et Cinéma pour £19.98 Une offre exceptionnelle, surtout à l'approche de Noël, qui vous donne accès à toutes les chaînes de divertissement et de cinéma de Sky, ainsi qu'à tous les films à la demande disponibles pendant deux mois. Cela inclut l'avant-première Sky Cinema de The Batman, House of the Dragon et une série de films préférés de Noël. Le prix de l'offre combinée est habituellement de 39,96 £. Voir l'offre

Les offres pour les autres abonnements commencent à 9,99 £ pour deux mois et sont également disponibles sur le site Web de Now.

Un conseil pour les fans de football : vous pouvez attendre la fin de la période de l'offre pour acheter l'une des offres Sports, ce qui signifie qu'elle sera valable pendant le lendemain de Noël et en janvier, lorsque la Premier League reprendra après la Coupe du monde.

Now a récemment lancé une application Android TV dédiée, ce qui vous permet de diffuser des émissions en mode natif sur les appareils Android TV et Google TV, y compris les téléviseurs Philips et le boîtier Nvidia Shield TV. Il existe également des applications pour de nombreux autres appareils, notamment iOS, Android, d'autres téléviseurs intelligents, des consoles de jeux, Fire TV, Roku, Apple TV, etc.

Écrit par Rik Henderson.