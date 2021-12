Vous pouvez toujours réaliser dénormes économies sur les appareils de streaming Roku dans les ventes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Roku est depuis longtemps lune de nos saveurs préférées dappareils de streaming, avec son interface simple, ce qui signifie quil est facile daccéder directement au contenu que vous souhaitez regarder - avec lun des plus larges supports de lindustrie.

Roku a annoncé des remises sur un certain nombre de ses modèles, avec quelque chose pour tout le monde. Avec des prix bas, grâce aux soldes du Black Friday , la question est pourquoi nen achèteriez-vous pas ? Ces soldes se déroulent jusquau 6 décembre, il faut donc agir vite.

Roku Express - économisez jusquà 53% Roku Express est le point dentrée pour les appareils Roku. Cest seulement 1080p, donc idéal pour les téléviseurs plus petits ou secondaires. Il doit être connecté via un câble HDMI à larrière de votre téléviseur. Il sagit dun prix défiant toute concurrence pour un excellent appareil à 19 $ ou 13,99 £. Voir l'offre

Roku Express 4K - jusquà 42% déconomies Le Roku Express 4K est supérieur à lExpress, se connectant toujours via un câble HDMI, mais offrant un contenu 4K HDR. Cest un excellent appareil de streaming abordable pour votre téléviseur principal. Cette économie de 20,99 $ / 13 £ à 29 $ ou 24,99 £ est également une excellente incitation à acheter. Voir l'offre

Roku Streaming Stick+ - économisez jusquà 50 % Le Streaming Stick+ de Roku propose du contenu 4K HDR et se branche directement sur votre téléviseur, il est donc plus facile à cacher que les modèles Express. La télécommande fonctionne également via Bluetooth, pour une expérience plus avancée. Le prix de 29,99 $/£ est une bonne affaire pour ce bâton. Voir l'offre

Roku Streambar - économisez plus de 20% Le Roku Streambar est un package tout-en-un offrant une barre de son compacte et les fonctionnalités de streaming de Roku. Une mise à niveau unique pour votre téléviseur - et maintenant seulement 79,98 $ ou 99,99 £, économisant 50 $ ou 30 £. Voir l'offre

Roku est lun des choix les plus populaires pour les appareils de streaming grâce à la variété des modèles proposés et à la simplicité de linterface. Vous pouvez choisir parmi des modèles qui ne prennent en charge que le 1080p, ou passer à la 4K selon que vous allez le connecter à un téléviseur petit ou plus grand.

Linterface de Roku ne propose pas de recommandations et de contenu organisé, mais offre un accès direct à tous les services dont vous avez besoin - Apple TV+, Disney+, Netflix et plus encore - tout en offrant des compétences comme Spotify Connect, le casting et sur certains modèles AirPlay 2.

La télécommande simplifie également les choses, permettant un contrôle rapide de votre appareil connecté. La grande décision est le type dappareil que vous voulez. Le Roku Express est un décodeur compact qui sera visible, tandis que le Streaming Stick vous permettra de le cacher à labri des regards, ce qui nous semble être la meilleure option pour les utilisateurs avancés.

Le Roku Streambar propose également une barre de son, cest donc une idée pour une mise à niveau dune petite pièce, peut-être pour un dortoir ou une chambre.

