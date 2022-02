Six Nations 2022 : comment regarder, écouter et suivre l'action de rugby

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les Six Nations verront l'Angleterre, la France, l'Irlande, l'Italie, l'Écosse et le Pays de Galles disputer le trophée du championnat en février et mars.

Les Home Nations disputeront également le trophée Triple Crown, ainsi que divers trophées tels que la Calcutta Cup pour les principaux concours individuels.

Les fans qui manquent la couverture en direct des matchs des Six Nations, ou qui veulent simplement revivre l'excitation, pourront les regarder au Royaume-Uni sur BBC iPlayer ou ITV Hub après l'événement.

Le Guinness Six Nations 2022 commence le samedi 5 février et se déroule sur cinq week-ends, se terminant par le Super Saturday le 19 mars lorsque les trois matchs tombent le même jour.

Au Royaume-Uni, la BBC et ITV partagent la couverture des Six Nations. Les matchs sont répartis entre ITV et BBC, ITV diffusant les matchs à domicile de la France, de l'Irlande, de l'Italie et de l'Angleterre ; la BBC diffusera les matchs à domicile de l'Écosse et du Pays de Galles. Nous avons détaillé le calendrier pour les téléspectateurs britanniques ci-dessous.

Bien que les émissions soient disponibles en HD sur BBC One HD et ITV HD, il n'y a pas d'émissions 4K ou HDR.

En Irlande, la couverture est disponible sur RTE et Virgin Media ; RTE détient également les droits radio en Irlande. Tous les matchs du Pays de Galles seront également disponibles avec des commentaires gallois sur S4C.

Si vous avez besoin d'utiliser un VPN pour prétendre que vous êtes au Royaume-Uni et regarder les matchs, consultez notre guide du meilleur VPN pour le streaming, ou vous pouvez trouver une liste complète des diffuseurs internationaux ici .

En France c'est sur FR2, en Italie c'est sur DMAX.

Toutes les heures sont en GMT.

5 février

Irlande v Pays de Galles, ITV, KO 14h15

Ecosse v Angleterre, BBC, KO 16:45

6 février

France v Italie, ITV, KO 15:00

12 février

Pays de Galles contre Écosse, BBC, KO 14h15

France v Irlande, ITV, KO 16h45

13 février

Italie v Angleterre, ITV, KO 15h00

26 février

Ecosse v France, BBC, KO 14h15

Angleterre v Pays de Galles, ITV, KO 16h45

27 février

Irlande v Italie, ITV, KO 15h00

11 mars

Pays de Galles contre France, BBC, KO 20h00

12 mars

Italie v Ecosse, ITV, KO 14:15

Angleterre v Irlande, ITV, KO 16h45

19 mars

Pays de Galles contre Italie, BBC, KO 14h15

Irlande v Ecosse, ITV, KO 16h45

France v Angleterre, BBC, KO 20:00

La BBC détient les droits de radio sur les Six Nations au Royaume-Uni. Chaque match masculin du pays d'origine sera diffusé en direct sur BBC Radio 5 Live ou 5 Live Sports Extra. Les commentaires en direct de chaque match féminin en Angleterre seront diffusés sur 5 Live Sports Extra ou en ligne, avec des temps forts sur le site Web de BBC Sport.

Il y aura également des commentaires sur BBC Radio Scotland, BBC Radio Ulster, BBC Radio Wales et BBC Radio Cymru.

Les Championnats féminins des Six Nations ont été reportés et se joueront en mars et avril. Le tournoi débutera le week-end du 26 mars et se terminera par le Super Saturday le 30 avril. Le changement d'horaire s'est avéré bon pour les chiffres d'audience en 2021, il occupe donc la même position en 2022. La compétition féminine a également choisi TikTok comme sponsor principal.

L'intégralité du concours sera diffusée sur BBC au Royaume-Uni, RTE et Virgin Media en Irlande et Sky Italia en Italie.

Il y aura des temps forts sur le site Web de BBC Sport et, comme nous l'avons mentionné, sur BBC iPlayer et ITV Hub. Chaque diffuseur aura les temps forts de chaque match, ainsi que des clips vidéo en direct des matchs qu'ils diffusent.

ITV dit que sur ses chaînes Twitter, Facebook et Instagram de Rugby, vous pourrez voir les faits saillants et une vidéo exclusive après chaque tour intitulée The Breakdown.

Vous pouvez également suivre @SixNationsRugby sur Twitter , Facebook et Instagram - les hashtags à utiliser sont #SixNations et #GuinnessSixNations.

Écrit par Chris Hall.