(Pocket-lint) - Le directeur général de la BBC a révélé que la société se prépare à un avenir sans ses chaînes de télévision terrestres.

Tim Davie a déclaré à la Royal Television Society que la Beeb pourrait s'orienter vers un modèle exclusivement Internet au cours de la prochaine décennie.

Cela signifie que les chaînes BBC One, Two, Three et Four ne seront plus disponibles sur Freeview ou d'autres plateformes de télévision numérique. En fait, les chaînes existantes pourraient être réunies sous une seule marque - The BBC.

"La BBC concentrera ses efforts sur le monde numérique et, au fil du temps, cela se traduira par une diminution des services de diffusion linéaires et par une offre en ligne conjointe plus adaptée", a-t-il déclaré.

"Pour la BBC, la distribution exclusivement sur Internet est l'occasion d'établir un lien plus profond avec notre public et de lui offrir de meilleurs services et un meilleur choix que ce que permet la diffusion.

"Elle offre des possibilités éditoriales importantes. L'abandon de la diffusion se produira et devrait se produire au fil du temps, et nous devrions être actifs dans la planification de cette évolution."

S'il se concrétise, ce changement pourrait signifier la fin de la télévision terrestre au Royaume-Uni. Il s'agirait du plus grand changement dans le paysage télévisuel britannique depuis le passage au numérique achevé en 2012.

À l'époque, de nombreux téléspectateurs - en particulier les personnes âgées - se sont retrouvés avec des téléviseurs qui ne recevaient plus les émissions. C'est quelque chose qui pourrait se reproduire, bien que Davie reconnaisse que l'industrie devra collectivement réduire l'impact : "Nous devons travailler ensemble pour faire en sorte que tout le monde soit connecté, et puisse obtenir sa télévision et sa radio via l'internet", explique-t-il.

"Ce n'est pas quelque chose auquel il faut résister. Un Royaume-Uni entièrement connecté présente des avantages très importants pour la société et notre économie. Il libérerait d'énormes opportunités d'innovation."

Écrit par Rik Henderson.