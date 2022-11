Les versions régionales HD de BBC One seront enfin disponibles au printemps 2023.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La BBC proposera enfin ses versions régionales de BBC One en Full HD dès le début de l'année prochaine.

Elle déploiera les variantes HD de BBC One sur les plates-formes Freeview, Sky, YouView et Freesat au printemps 2023 - ce qui signifie que les téléspectateurs pourront enfin regarder leurs informations locales en haute définition sans avoir à passer à la chaîne BBC One en définition standard.

Cela fait suite à un déploiement similaire qui a déjà eu lieu sur les "nouvelles plateformes connectées à Internet" - Sky Glass, Sky Stream, Virgin Media TV, et TV Box Pro et TV Box Mini de BT.

En outre, la BBC achèvera la mise à niveau HD de ses autres chaînes au même moment - en ajoutant BBC Two Northern Ireland, BBC ALBA et BBC Parliament en Full HD.

"D'ici le printemps de l'année prochaine, les téléspectateurs anglais pourront recevoir BBC One HD pour leur région et ne seront plus obligés de s'éloigner pour regarder leurs informations et leurs programmes locaux", a déclaré le directeur de la distribution de la BBC, Kieran Clifton.

"Ceci, associé aux mises à niveau des chaînes de la BBC qui ne sont pas actuellement disponibles en HD sur certains appareils, signifie que les téléspectateurs bénéficieront d'une expérience plus facilement accessible et de meilleure qualité lorsqu'ils regarderont les programmes de la BBC à partir du début de l'année prochaine."

Les versions HD de BBC One dans toutes les régions du Royaume-Uni figurent depuis des années sur la liste des souhaits de nombreux téléspectateurs. Si l'on considère que la société a lancé ses services en HD en 2006, cela a mis du temps à arriver.

Écrit par Rik Henderson.