Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La phase finale de l'UEFA Women's Euro 2022 débute aujourd'hui avec le match d'ouverture entre l'Angleterre, pays hôte, et l'Autriche.

L'événement durera jusqu'à la fin du mois de juillet et totalisera 31 matches de football de haut niveau.

Voici comment le regarder en direct, à la télévision et en ligne, avec le programme et bien plus encore.

Le premier match du tournoi opposera l'Angleterre à l'Autriche. Il se déroulera à Old Trafford, à Manchester, ce soir (mercredi 6 juillet 2022).

Le coup d'envoi sera donné à 20 heures BST. Voici les horaires dans votre région :

Royaume-Uni : 20h00 BST

20h00 BST Europe centrale : 21h00 CEST

21h00 CEST Côte Est des États-Unis : 15h00 EDT

15h00 EDT Côte ouest des États-Unis : 12 h PDT

La couverture britannique sera exclusivement diffusée sur les chaînes de la BBC et/ou sur BBC iPlayer. Le match d'ouverture sera diffusé sur BBC One.

ESPN et ESPN+ détiennent les droits aux États-Unis, le service de streaming proposant des commentaires en anglais et en espagnol.

Voici la liste des autres matches de groupe, ainsi que les dates des quarts et des demi-finales, et de la finale elle-même. Vous y trouverez également la chaîne sur laquelle ils seront diffusés au Royaume-Uni. Toutes les heures sont exprimées en BST.

Tous les matches seront également disponibles gratuitement sur BBC iPlayer (pour autant que vous ayez une licence de télévision). ESPN les diffusera sur ses propres chaînes aux États-Unis, ainsi que sur le service de streaming payant ESPN+.

Norvège - Irlande du Nord - 20h00 KO - BBC One

Espagne - Finlande - 17h00 KO - BBC Two

Allemagne - Danemark - 20h00 KO - BBC Two

Portugal vs Suisse - 17h00 KO - BBC Two

Pays-Bas vs Suède - 20h00 KO - BBC One

Belgique - Islande - 17h00 KO - BBC Two

France vs Italie - 20h00 KO - BBC Two

Autriche - Irlande du Nord - 17h00 KO - BBC One

Angleterre vs Norvège - 20h00 KO - BBC One

Danemark - Finlande - 17h00 KO - BBC Two

Allemagne vs Espagne - 20h00 KO - BBC Two

Suède - Suisse - 17h00 KO - BBC Two

Pays-Bas vs Portugal - 20h00 KO - BBC Two

Italie - Islande - 17h00 KO - BBC Two

France vs Belgique - 20h00 KO - BBC One

Irlande du Nord vs Angleterre - 20h00 KO - BBC One

Autriche vs Norvège - 20h00 KO - BBC Three

Finlande - Allemagne - 20h00 KO - BBC Two

Danemark vs Espagne - 20h00 KO - BBC iPlayer uniquement

Suisse - Pays-Bas - 17h00 KO - BBC Two

Suède - Portugal - 17h00 KO - BBC iPlayer uniquement

Islande - France - 20h00 KO - BBC Two

Italie vs Belgique - 20h00 KO - BBC iPlayer uniquement

Vainqueur du groupe A contre deuxième du groupe B - 20h00 KO - Channel TBC

Vainqueur du groupe B contre le deuxième du groupe A - 20h00 KO - Channel TBC

Vainqueur du groupe C vs deuxième du groupe D - 20h00 KO - Channel TBC

Vainqueur du groupe D vs deuxième du groupe C - 20h00 KO - Channel TBC

Vainqueur du quart de finale 1 vs Vainqueur du quart de finale 3 - 20h00 KO - BBC One

Vainqueur du quart de finale 2 vs. vainqueur du quart de finale 4 - 20h00 KO - BBC One

Finale de l'Euro 2022 - 17h00 KO - BBC One

La BBC n'a pas encore dit si elle prévoit de diffuser les matches de l'Euro 2022 en 4K (sur iPlayer). Nous ferons une mise à jour dès que nous aurons plus d'informations.

Écrit par Rik Henderson.