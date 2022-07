Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon Prime Video commencera à diffuser certains matches de la Ligue des champions de l'UEFA en direct au Royaume-Uni à partir de la saison 2024-25, la BBC obtenant également les droits de diffusion des temps forts,

L'actuel détenteur exclusif des droits au Royaume-Uni, BT Sport, continuera également à diffuser des matchs en direct, mais pas autant que jusqu'à présent.

L'accord conclu par Amazon lui permet de sélectionner les matches du mardi soir depuis les phases de groupe jusqu'aux demi-finales, soit une vingtaine au total. BT Sport continuera à diffuser les matches du mercredi soir, ainsi que les autres matches joués le mardi.

Malheureusement, il sera plus difficile (et potentiellement plus cher) de suivre les exploits de votre équipe dans la compétition - si vous voulez regarder l'action en direct, en tout cas. L'accord avec la BBC signifie toutefois que les supporters britanniques pourront regarder gratuitement la Ligue des champions sur la télévision terrestre pour la première fois depuis de nombreuses années.

Les dernières finales de la Ligue des champions et de ses compétitions sœurs ont été diffusées gratuitement par BT Sport sur YouTube et ses propres chaînes.

BT Sport conserve les droits de télévision exclusifs pour les tournois de l'UEFA Europa League et de la Conference League.

Prime Video diffuse également quelques matchs de Premier League en direct chaque année, ayant obtenu l'un des lots de diffusion TV pendant la pandémie.

Elle diffuse également en direct l'US Open de tennis au Royaume-Uni.

