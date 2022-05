CBBC et BBC Four passent à BBC iPlayer uniquement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La BBC va cesser de diffuser CBBC et BBC Four par voie terrestre, les deux chaînes étant désormais accessibles uniquement en ligne.

Dans un geste qui rappelle sa décision de 2016 de transférer BBC Three vers BBC iPlayer, les deux chaînes seront accessibles exclusivement par le service de streaming gratuit de la société.

La Beeb a rétabli BBC Three sur la télévision terrestre, en la plaçant ironiquement sur le même créneau de diffusion que CBBC plus tôt cette année, ses émissions commençant à 19 heures chaque soir, à la fin des programmes pour enfants.

Le directeur général Tim Davie a confirmé que de nouveaux contenus continueront d'être produits pour CBBC et BBC Four. Il n'y a pas encore de date précise pour le changement, mais les émissions seront toujours disponibles à la télévision pendant "au moins trois ans".

Il est également prévu de faire de Radio 4 Extra une émission exclusivement consacrée aux sons de la BBC, et plusieurs programmes d'information régionaux seront fusionnés, notamment ceux d'Oxford et de Cambridge, qui seront combinés avec les productions de Southampton et de Norwich.

"C'est le moment de construire une BBC numérique d'abord", a déclaré M. Davie dans un communiqué (via le site Web de la BBC ). "Quelque chose de véritablement nouveau, une organisation reithienne pour l'ère numérique, une force positive pour le Royaume-Uni et le monde".

"Indépendante, impartiale, innovant constamment et au service de tous. Une organisation médiatique numérique mondiale, fraîche et nouvelle, qui n'a jamais été vue auparavant."

Écrit par Rik Henderson.