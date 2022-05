David Tennant de retour dans Doctor Who en 2023

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - David Tennant reprendra son rôle de Docteur Who l'année prochaine. Il tourne actuellement des scènes avec Catherine Tate qui revient également dans le rôle de son assistante, Donna, dans le cadre du 60e anniversaire de la série.

La BBC a précédemment annoncé que Ncuti Gatwa fera ses débuts dans le rôle du 14ème Docteur l'année prochaine, l'acteur de Sex Education succédant à Jodie Whittaker. Il n'a pas encore été révélé si le 10ème Docteur de Tennant rencontrera sa nouvelle régénération.

Le showrunner de retour, Russell T. Davies, a laissé peu d'indices dans sa déclaration officielle : "Ils sont de retour ! Et cela semble impossible - d'abord, nous annonçons un nouveau Docteur, puis un ancien Docteur, accompagné de la merveilleuse Donna, que diable se passe-t-il ?" a-t-il taquiné.

"C'est peut-être une histoire manquante. Ou un monde parallèle. Ou un rêve, ou un tour, ou un flashback. La seule chose que je peux confirmer, c'est que ça va être spectaculaire, car deux de nos plus grandes stars se réunissent pour la bataille de leur vie."

Lors de la dernière apparition du Docteur et de Donna ensemble, il a dû effacer son esprit afin de lui sauver la vie. La façon dont elle se souviendra du Docteur à son retour est un autre des mystères non révélés.

Doctor Who reviendra sur BBC One en 2023 et d'autres détails seront révélés dans les mois à venir.

Écrit par Rik Henderson.