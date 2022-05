Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La finale de la FA Cup 2022 aura lieu le samedi 14 mai.

Chelsea et Liverpool s'affronteront à nouveau pour un trophée majeur, après s'être affrontés plus tôt cette saison en finale de la Carabao Cup. Liverpool l'avait emporté, Chelsea pourra-t-il prendre sa revanche ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur cette finale, y compris comment la regarder en direct.

La finale de la FA Cup aura lieu au stade de Wembley le samedi 14 mai 2022.

Le coup d'envoi sera donné à 16 h 45 BST. Les programmes télévisés sont susceptibles de commencer beaucoup plus tôt, cependant.

Craig Pawson sera l'arbitre sur le terrain pour la finale, avec Dan Cook et Edward Smart comme assistants sur le terrain. L'arbitre assistant vidéo (VAR) sera Paul Tierney.

Au Royaume-Uni, la finale de la FA Cup 2022 sera diffusée gratuitement sur BBC One et ITV.

Comme la BBC et ITV partagent les droits de diffusion de la finale de la FA Cup cette année, vous pourrez la regarder en direct (ou en différé) via BBC iPlayer et ITV Hub.

YLa BBC a déjà diffusé la finale en direct en 4K HDR sur BBC iPlayer, en utilisant le format hybrid log gamma (HLG). Elle l'a fait en 2019, par exemple.

Cependant, il n'y a pas encore eu de confirmation si elle prévoit de le faire à nouveau. Nous ferons une mise à jour si nous en apprenons davantage.

Écrit par Rik Henderson.