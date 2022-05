Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La finale du Concours Eurovision de la chanson 2022 débutera à Turin le samedi 14 mai.

Deux demi-finales auront lieu aujourd'hui, le 10 mai, et le jeudi 12 mai pour déterminer les 20 nations qui rejoindront les "cinq grands" (Allemagne, Italie, Espagne, France et Royaume-Uni) lors de l'épreuve du week-end.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l'événement le plus grandiose et le plus populaire de tous les temps, y compris où le regarder en direct.

Créé en 1956, le Concours Eurovision de la chanson est un concours annuel d'écriture de chansons organisé par l'Union européenne de radio-télévision.

Les pays éligibles soumettent chaque année une chanson, généralement choisie par leur propre population parmi plusieurs candidats, avec une grande finale diffusée dans le monde entier.

Les chansons sont ensuite interprétées en direct dans le pays hôte (généralement le pays d'origine du gagnant de l'année précédente) et un gagnant est désigné après que chaque pays a noté ses favoris. Le gagnant est choisi après que chaque pays ait désigné ses favoris, en combinant la sélection des experts et le vote du public.

Ces dernières années, il y a deux demi-finales avant la finale en raison de l'augmentation considérable du nombre de concurrents. Même l'Australie est invitée à participer aujourd'hui.

La première demi-finale de l'Eurovision 2022 aura lieu le mardi 10 mai 2022, à partir de 21 heures CEST (20 heures BST).

La seconde aura lieu le jeudi 12 mai 2022, à partir de la même heure - 21 heures CEST (20 heures BST).

La finale de l'Eurovision 2022 aura lieu le samedi 14 mai 2022, également à partir de 21 heures CEST (20 heures BST).

Chacun des pays participants diffusera les demi-finales et la finale du Concours Eurovision de la chanson sur la télévision terrestre par l'intermédiaire de l'une de ses principales chaînes, comme la BBC au Royaume-Uni.

Vous pourrez ainsi le regarder avec les commentaires locaux.

Cependant, vous pouvez également regarder chaque demi-finale et la finale sur YouTube, en haut de cette page ou via les vidéos ci-dessous.

Nous avons actuellement la première demi-finale en haut de la page car c'est la première à être diffusée. Nous le mettrons à jour au fur et à mesure de l'avancement de la compétition.

La deuxième demi-finale est ici :

Et le flux de la grande finale est ici :

40 pays participent au concours Eurovision de la chanson cette année. Il y en avait 41 à l'origine, mais la Russie a été bannie en raison de l'invasion de l'Ukraine par ce pays.

L'ordre de passage pour la première demi-finale est le suivant :

Albanie : Ronela Hajati - Sekret Lettonie : Citi Zēni - Eat Your Salad Lituanie : Monika Liu - Sentimentai Suisse : Marius Bear - Boys Do Cry Slovénie : LPS - Disko Ukraine : Kalush Orchestra - Stefania Bulgarie : Intelligent Music Project - Intention Pays-Bas : S10 - De Diepte Moldavie : Zdob şi Zdub & Advahov Brothers - Trenulețul Portugal : MARO - Saudade, Saudade Croatie : Mia Dimšić - Guilty Pleasure Danemark : REDDI - The Show Autriche : LUM!X feat. Pia Maria - Halo Islande : Systur - Með Hækkandi Sól Grèce : Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together Norvège : Subwoolfer - Give That Wolf A Banana Arménie : Rosa Linn - Snap

Voici l'ordre de passage pour la deuxième demi-finale :

Finlande : The Rasmus - Jezebel Israël : Michael Ben David - I.M Serbie : Konstrakta - In Corpore Sano Azerbaïdjan : Nadir Rustamli - Fade To Black Géorgie : Circus Mircus - Lock Me In Malte : Emma Muscat - I Am What I Am Saint-Marin : Achille Lauro - Stripper Australie : Sheldon Riley - Not The Same Chypre : Andromache - Ela Irlande : Brooke - That's Rich Macédoine du Nord : Andrea - Circles Estonie : Stefan - Hope Roumanie : WRS - Llámame Pologne : Ochman - River Monténégro : Vladana - Breathe Belgique : Jérémie Makiese - Miss You Suède : Cornelia Jakobs - Hold Me Closer République Tchèque : We Are Domi - Lights Off

10 personnes de chacune des demi-finales seront qualifiées (par vote) pour la grande finale. En tant que membres seniors de l'UER, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni sont automatiquement qualifiés pour la finale chaque année. Ils sont généralement rejoints par le pays hôte de l'année, mais cette fois-ci, l'Italie est également l'hôte.

Selon les bookmakers britanniques, l'Ukraine est favorite pour remporter le concours Eurovision de la chanson 2022. Ce sera certainement le choix émotionnel.

Elle est suivie de près en termes de paris par l'Italie, la Suède, le Royaume-Uni et l'Espagne. Vous pouvez voir chacun des cinq favoris dans les vidéos officielles ci-dessous.

Vous devriez également faire attention à Subwoolfer de Norvège avec"Give That Wolf A Banana". C'est le genre d'étrangeté et d'amusement normalement associé à l'Eurovision et il y a quelques rumeurs qui circulent comme quoi le duo norvégien Ylvis pourrait être derrière les masques. Ylvis est le duo fraternel derrière The Fox (What Does The Fox Say ?) qui a pris d'assaut les charts en 2013.

Écrit par Rik Henderson.