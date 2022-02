His Dark Materials saison 3 : Tout ce que l'on sait

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ses matériaux sombres est l'une des grandes trilogies de la littérature moderne de l'auteur Philip Pullman, et après l'échec de l'adaptation hollywoodienne en 2007, on craignait qu'il n'obtienne jamais la grande version à l'écran qu'il mérite.

HBO et la BBC sont intervenus pour corriger cela avec leur version télévisée, et tandis que les deux premières saisons de l'émission sont en vue arrière, une troisième et dernière série d'épisodes a été confirmée. Découvrez tout ce que nous savons sur la saison 3 de l'émission ici.

Nous n'avons pas de date de sortie exacte pour la prochaine saison de His Dark Materials, bien que nous sachions que la série s'est terminée sur le tournage en décembre 2021, ce qui signifie que nous devrions encore être un peu loin de pouvoir la regarder, sur la base de les délais normaux de la production télévisuelle.

Cela a été un incroyable voyage de six ans à travers les mondes de #HisDarkMaterials , mais il est temps de fermer les portes du dernier chapitre.



C'est la fin de la saison 3. pic.twitter.com/IRKO3u6EhX – Ses matériaux sombres (@darkmaterials) 26 novembre 2021

Dès que nous aurons une date de sortie confirmée, nous mettrons à jour cette fonctionnalité pour nous assurer qu'elle reflète ces informations, mais jusqu'à ce que nous en sachions plus de HBO, nous ne pouvons qu'attendre.

Si vous êtes au Royaume-Uni, sur la base des saisons précédentes, vous pouvez compter sur la possibilité de regarder la prochaine saison de His Dark Materials telle qu'elle est diffusée sur la BBC, soit sur les chaînes de diffusion, soit via l'iPlayer. Aux États-Unis, pendant ce temps, ce sera exclusivement via HBO, encore une fois, que vous obteniez le vôtre sur le câble ou que vous utilisiez HBO Max.

Nous savons combien d'épisodes il y aura dans la dernière saison de His Dark Materials, grâce à une citation de Jane Tranter , productrice exécutive de la série - elle a confirmé que ce serait une série de huit :

"J'aime les histoires racontées très lentement et du genre" Creusons vraiment là-dedans ", mais en vérité, c'était moi qui rêvais de continuer à faire His Dark Materials toute ma vie, et en fait, The Amber Spyglass est tout à fait bien adapté en huit épisodes et j'admettrai pleinement et humblement que j'avais complètement tort et que je parlais de mes fesses. Je voulais vraiment continuer à le faire.

La bonne nouvelle pour ceux qui veulent savoir ce qui s'en vient dans la prochaine saison est qu'elle est, très évidemment, basée sur le troisième roman de la trilogie de Pullman - The Amber Spyglass.

Cela signifie que vous pouvez prendre de l'avance sur l'histoire en lisant le roman si vous le souhaitez (et nous vous recommandons fortement de le faire, c'est un étourdissant), bien que vous souhaitiez peut-être rester à l'écart des connaissances pour garder les choses plus fraîches.

Lyra et Will ont beaucoup plus de sites à voir et un voyage périlleux à faire, pour le dire à la légère, tandis que Miss Coulter et Lord Asriel continueront de s'entremêler autour d'eux alors qu'ils luttent pour avoir leur mot à dire sur l'avenir de l'humanité et son interaction avec la poussière. .

Si vous êtes au Royaume-Uni, vous pouvez rattraper les deux premières saisons de His Dark Materials sur BBC iPlayer sans avoir à vous soucier de leur disparition avant de pouvoir vous rattraper.

Aux États-Unis, cela peut signifier un abonnement HBO Max à ce stade, afin que vous puissiez regarder l'émission sur la propre plate-forme de streaming de HBO. Vous pouvez également le vérifier sur Hulu, cependant, avec un module complémentaire HBO.

Malheureusement, puisque les matériaux sources se terminent avec The Amber Spyglass, nous savons que ce sera la dernière saison de His Dark Materials. Ou faisons-nous?

Philip Pullman a écrit une deuxième trilogie de romans se déroulant dans le même monde que ses trois premiers, The Book of Dust, dont deux parties sont maintenant à lire et une troisième sort en 2022. Si les romans ne se déroulent pas tous pendant les événements de His Dark Materials, ils présentent certains de ses personnages - Lyra en particulier.

Cela signifie que nous n'excluons pas un retour à Lyra's Oxford pour l'émission télévisée sur toute la ligne, bien qu'elle puisse porter un nom différent. Encore une fois, nous espérons tranquillement qu'ils poursuivent cela, car les nouveaux romans sont jusqu'à présent tout aussi fascinants que les livres plus anciens.

