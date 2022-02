Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il ne faudra pas longtemps avant que Killing Eve n'atteigne un crescendo inévitablement sanglant. La quatrième et dernière saison sera bientôt disponible au Royaume-Uni et aux États-Unis, nous saurons si Eve et Villanelle parviennent à éliminer les Douze, ou simplement à sauter ensemble au coucher du soleil.

Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet jusqu'à présent.

La saison 4 de Killing Eve sera diffusée aux États-Unis le 27 février 2022 et au Royaume-Uni un jour plus tard.

KIlling Eve saison 4 sera disponible à partir du lundi 28 février 2022 sur BBC iPlayer au Royaume-Uni. Il sera également diffusé sur BBC One.

28.02.2022



Regardez #KillingEve sur iPlayer à partir du 28 février pic.twitter.com/LecGoEnvA8 – BBC (@BBC) 14 février 2022

BBC America diffusera KIlling Eve à la télévision aux États-Unis, à partir du dimanche 27 février 2022. L'émission sera également disponible en streaming sur AMC+ à partir de la même date, avec les deux premiers épisodes disponibles dès le départ.

Comme pour chacune des saisons précédentes, il y aura 8 épisodes dans Killing Eve saison 4.

ATTENTION : SPOILERS !!!

Une bande-annonce (ci-dessous) a été publiée qui montre quelques points clés de l'intrigue. À savoir, les Douze sont traqués et assassinés un par un, Carolyn étant apparemment le suspect numéro un.

Selon le communiqué de presse d'AMC+, Eve est en "mission de vengeance", tandis que Villanelle tente de prouver qu'elle n'est plus un monstre et qu'elle a changé. Nous verrons comment cela se passe.

Inutile de dire que beaucoup de gens vont rencontrer une fin délicate.

Naturellement, ceux qui ont lu la série de romans Vallanelle de Luke Jennings pourraient avoir un indice, mais espérons qu'ils garderont le schtum pour l'instant.

Les superbes Sandra Oh et Jodie Comer reviennent, bien sûr, en tant qu'Eve et Villanelle respectivement. Fiona Shaw joue également une fois de plus le rôle de Carolyn.

Le plus remarquable est peut-être que Laura Neal (Sex Education, Secret Diary of a Call Girl) prend la relève en tant que scénariste principale de la série, suivant les traces de Phoebe Waller-Bridge, Emerald Fennell et Suzanne Heathcote (qui ont chacune écrit les saisons 1 à 3 respectivement).

Toutes les saisons 1 à 3 de Killing Eve sont disponibles pour rattraper son retard sur BBC iPlayer au Royaume-Uni, AMC + aux États-Unis.

Il y a surement...

La saison 4 est la dernière saison de Killing Eve. Il n'est pas prévu de faire des saisons supplémentaires. Bouh-hou !

Écrit par Rik Henderson.