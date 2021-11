La PS5 obtient enfin lapplication BBC iPlayer

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La BBC a enfin rendu iPlayer disponible surPlayStation 5 .

Une étrange omission lors du lancement de la console lannée dernière - car elle était déjà disponible sur PS4 - la nouvelle application BBC iPlayer est désormais répertoriée dans la section Toutes les applications de longlet Média de la page daccueil.

Cela signifie que les propriétaires britanniques de PS5 peuvent désormais regarder le contenu de la BBC sur leurs machines, ainsi que Channel 4 sur lapplication All 4. Cependant, ITV Hub et My5 nont pas encore fait leur apparition.

La PS5 saméliore progressivement en tant que lecteur multimédia, avec les applications BT Sport, WWE Network, Disney+, Netflix, Amazon Prime Video, Now, TV de Sky, Pluto TV et DAZN également disponibles. Il reste encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir égaler le nombre de services sur Xbox.

Lapplication BBC iPlayer propose actuellement lancienne interface utilisateur, plutôt que la dernière expérience repensée , mais nous imaginons que cela changera avec le temps. Il est également compatible UHD, vous pouvez donc regarder du contenu en 4K et HDR (HLG) lorsquil est disponible.

"Nous travaillons toujours pour rendre iPlayer disponible sur autant de plates-formes que possible, et nous sommes ravis dajouter la PS5 aux plus de 15 000 appareils sur lesquels BBC iPlayer est déjà disponible", a déclaré Neil, chef de produit de Beeb pour iPlayer. Salle.