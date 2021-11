Déploiement de la refonte majeure de BBC iPlayer sur les téléviseurs

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La BBC déploie la première refonte majeure de BBC iPlayer depuis un certain temps.

Apparaissant maintenant sur les téléviseurs intelligents, il na pas seulement un nouveau logo élégant - lexpérience utilisateur est également différente.

À bien des égards, il emprunte des indices à des concurrents, tels que Netflix, en déplaçant la barre de menu de navigation sur le côté gauche de lécran. En conséquence, le contenu reçoit plus despace et semble plus grand et plus audacieux.

Les changements sont maintenant disponibles sur certains téléviseurs, mais pourraient prendre quelques semaines pour toucher les modèles de tous les fabricants. Mais, même si vous ne pouvez pas les voir pour le moment, vous pouvez accéder au nouveau design en passant à la version bêta diPlayer dans les paramètres de lapplication.

Il y aura dautres changements à venir, que la BBC prévoit dintroduire de manière itérative.

"Cest la première dun certain nombre de mises à jour itératives de notre part alors que nous nous efforçons de créer une meilleure expérience utilisateur pour le public sur le Web, le mobile et la télévision sur BBC iPlayer, et nous aurons beaucoup plus à venir dans les mois à venir", a écrit le chef de produit pour BBC iPlayer, Neil Hall, sur un article de blog .

BBC Sounds et dautres services numériques du diffuseur devraient également subir des modifications et des changements bientôt.