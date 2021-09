Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La BBC lancera des variantes régionales de BBC One en HD à partir doctobre.

Cela signifie que nous pourrons enfin voir les actualités locales de la BBC sur la chaîne régulière BBC One HD sur Freeview , Freesat, Sky et, espérons-le, Virgin Media . Nous naurons pas à supporter plus longtemps la bande dacier, le message dintérêt public et le compte à rebours.

Ceux dentre nous qui ont des téléviseurs à grand écran (plus de la moitié de la population britannique) pourront également regarder les informations de nos régions sans que cela ait lair dêtre étalé de vaseline.

Cela na pris que 11 ans - la principale chaîne BBC One HD ayant été lancée à lorigine en novembre 2010.

La découverte a été faite par Back the BBC, qui a publié sur Twitter le site de listings de toutes les versions régionales de BBC One pour le jeudi 21 octobre 2021 . Cest le premier jour où des sous-titres apparaissent pour les versions HD de BBC North West et de 14 autres régions en Angleterre, en Irlande du Nord, en Écosse et au Pays de Galles.

Les régions anglaises de la BBC devraient enfin être mises en ligne en HD le 21 octobre pic.twitter.com/vns1hQJOdm – Soutenez la BBC (@back_the_BBC) 20 septembre 2021

Cela devrait également garantir que nous nobtenons pas de clips "This is the BBC" démissions aléatoires en haute définition, qui semblent se répéter pendant des mois.

Maintenant, il ne nous reste plus quà attendre une dizaine dannées pour obtenir des versions 4K. Hum.