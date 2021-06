Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Suite aux retards de Covid, les Jeux olympiques de Tokyo 2020 sont presque arrivés, avec plus de deux semaines daction dans 33 sports différents, de lathlétisme et de la boxe à la gymnastique et à la natation. Les cérémonies douverture et de clôture seront également diffusées en direct pour que le monde puisse les regarder.

Ceci est notre guide sur la façon de regarder les 17 jours daction sportive des Jeux olympiques de Tokyo 2020 sur diverses plateformes. Que ce soit à la télévision, en ligne, sur mobile ou à la radio, nous sommes là pour vous.

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 débuteront le 23 juillet et se termineront le 8 août 2021.

Il est important de noter, surtout si vous êtes au Royaume-Uni, que Tokyo est dans un fuseau horaire différent, donc les événements seront sur les écrans de télévision britanniques plusieurs heures plus tôt que prévu, car Tokyo a 8 heures davance sur lheure dété britannique (BST ).

La BBC a les droits sur lintégralité des Jeux Olympiques au Royaume-Uni.

BBC Two diffusera le match douverture de léquipe GB contre le Chili le mercredi 21 juillet à 8h15.

Après cela, les Jeux souvriront officiellement sur BBC One à 11h le vendredi 23 juillet 2021 avec la préparation et la couverture en direct de la cérémonie douverture, y compris lallumage de la flamme.

La couverture quotidienne de lévénement commencera le 24 juillet 2021. Il y aura une couverture tous les soirs sur BBC One de minuit à 5h du matin, suivie dune édition spéciale de BBC Breakfast de 5h à 9h avec le meilleur de laction nocturne.

Il y aura une couverture continue tout au long de la journée, avec une émission Today At The Games se déroulant de 19h30 à 21h sur BBC One chaque jour retraçant les plus grands et les meilleurs moments des événements de la journée. Vous pouvez ensuite continuer à regarder laction sur BBC Two avec Olympics Extra qui se déroule de 21h à 22h.

Toutes les émissions sur BBC One et BBC Two seront également disponibles en direct ou à la demande sur BBC iPlayer.

Le site Web de BBC Sport hébergera également des moments forts et des chaînes en direct toute la journée, tous les jours de lévénement. Rendez-vous simplement sur bbc.co.uk/sport/olympics. Vous pouvez également diffuser en direct depuis BBC iPlayer.

Il y aura également du contenu interactif sur les chaînes de médias sociaux de BBC Sport, notamment Facebook, YouTube, TikTok, Instagram et Twitter, qui vous permettront de vous impliquer dans lexcitation.

Lapplication BBC Sport pour iOS et Android fournira toutes les nouvelles et les détails des Jeux.

Vous pouvez également le configurer pour vous envoyer des notifications de tout ce que vous souhaitez suivre. Cela inclut Tokyo 2020 en général ou lun des sports individuellement. Des mises à jour de texte en direct sont également disponibles.

Vous pouvez regarder les émissions en direct via BBC iPlayer sur votre appareil mobile, diffusées à partir de BBC One et BBC Two, et des liens vers des émissions en direct spécifiques apparaîtront dans lapplication BBC Sport pour que vous puissiez faire défiler vers le bas.

BBC Radio 5 Live proposera un programme de 17 jours des Jeux Olympiques à partir du 23 juillet, en commençant par la couverture de la cérémonie douverture.

À partir du samedi 24 juillet 2021, il y aura un petit-déjeuner olympique de 6h à 9h qui couvrira toutes les nouvelles de la nuit du Japon et des commentaires en direct au fur et à mesure.

De 1h à 6h chaque jour, une émission intitulée Up All Night couvrira les dernières nouvelles des sessions du matin à Tokyo, tandis que de 11h à 14h, BBC Radio 5 Live retransmettra laction des événements du soir. Il y aura ensuite une émission de temps forts quotidienne sur Radio 5 Live Sport. Toutes les émissions seront également disponibles sur BBC Sounds.

De plus, BBC Sounds proposera un podcast Olympics Daily à la demande qui rassemblera les meilleurs moments de commentaires et histoires des Jeux. Il y aura aussi un nouveau podcast appelé Olympic Mile, qui est une série en trois parties qui voit la snowboardeuse olympique Aimee Fuller faire la connaissance des athlètes alors quils se préparent pour les Jeux olympiques dété de cette année en marchant un mile avec eux.

Écrit par Britta O'Boyle.