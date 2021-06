Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La BBC présentera The Glastonbury Experience 2021 sur iPlayer ce week-end, un peu comme lannée dernière.

Sans véritable festival à nouveau en raison de la pandémie, BBC iPlayer accueillera des performances classiques de Glastonbury de Radiohead et Pulp. Il montrera également les faits saillants des performances du flux Live at Worthy Farm qui a eu lieu plus tôt cette année.

La meilleure nouvelle est que vous naurez pas à regarder les concerts par vous-même, la BBC teste un service de "regarder avec des amis" parallèlement aux rediffusions du festival.

Disponible uniquement sur le service Web de BBC iPlayer, un bouton Regarder avec des amis générera un lien afin que vos amis et votre famille puissent regarder avec vous, de manière synchronisée. Tous les spectateurs utilisant le même lien peuvent lire, mettre en pause et revenir en arrière, afin que personne ne rate laction.

"Comme il ny a pas encore Glastonbury cette année, notre fonction regarder avec des amis permettra toujours aux fans de musique qui souhaitent se réunir virtuellement de profiter dincroyables sets classiques dantan et des nouvelles performances brillantes de Live at Worthy Farm", a déclaré la BBC. directeur de produit sur iPlayer et Sounds, Dan Taylor-Watts.

"Nous sommes ravis de voir comment les gens lutilisent - loutil BBC Together de R&D était une excellente preuve de concept sur la façon dont les gens pouvaient regarder des programmes de la BBC ensemble en synchronisation, et cette nouvelle expérience nous permettra de voir quel type dappétit il y a pour un fonctionnalité comme celle-ci dans iPlayer lui-même."

Écrit par Rik Henderson.