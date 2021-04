BBC iPlayer obtient un nouveau look et un nouveau contrôle utilisateur sur les sous-titres

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La version TV de BBC iPlayer a été repensée pour avoir lair plus propre pendant la lecture. Il a également ajouté un nouveau contrôleur pour les utilisateurs qui ont besoin de sous-titres.

Lorsque vous regardez un programme, vous voyez maintenant une barre de temps plus simplifiée en bas, sans les commandes davance rapide ou de retour rapide. Et, lorsque vous souhaitez parcourir un certain point du flux, vous obtenez désormais des miniatures de style Netflix vous montrant les événements à lécran.

Cela permet un contrôle plus fin sur le contenu, tout en nettoyant également linterface utilisateur.

Les sous-titres offrent désormais également des contrôles plus précis. Outre la possibilité de les activer ou désactiver plus facilement (et la description audio), vous pouvez choisir la taille de la police.

La valeur par défaut est maintenant plus petite, mais vous pouvez choisir parmi une gamme de tailles lorsque vous cliquez pour la première fois sur licône des sous-titres en haut à gauche de lécran. Le choix est alors également retenu pour les prochains spectacles.

Les sous-titres sur BBC iPlayer ont également été améliorés dans leur positionnement pour certains programmes. Si une émission a quelque chose dimportant qui apparaît en bas de lécran, ils sont repositionnés pour apparaître en haut.

De plus, il y a maintenant un fond noir derrière les sous-titres. Auparavant, ils apparaissaient en blanc avec un contour noir / une ombre portée, ce qui signifiait quils étaient largement inéligibles sil y avait une zone principalement blanche au bas de lécran.

La nouvelle expérience BBC iPlayer devrait déjà être téléchargée automatiquement sur votre téléviseur ou votre décodeur. Vérifiez simplement sil y a une mise à jour en attente sinon.

Écrit par Rik Henderson.