(Pocket-lint) - Le drame de correction policière Line of Duty était absent de nos écrans depuis trop longtemps, mais Ted Hastings et léquipe de lAC-12 sont de retour et ils ont du pain sur la planche.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la série Line of Duty 6, y compris comment la regarder et comment et où regarder les saisons précédentes.

Après des mois de retards dus à la pandémie mondiale actuelle, la sixième série de Line of Duty a été diffusée le dimanche 21 mars 2021 sur la BBC et BBC iPlayer au Royaume-Uni.

Il devait initialement être diffusé en 2020, les fans attendaient donc quelque temps sa sortie.

Line of Duty série six est disponible pour visionner sur la BBC au Royaume-Uni et BBC iPlayer. La finale de la série Line of Duty série six a été diffusée le dimanche 2 mai 2021.

Les sept épisodes de la série sont donc désormais disponibles sur BBC iPlayer afin que vous puissiez regarder la série en entier, plutôt que davoir à attendre un nouvel épisode chaque semaine.

Pour ceux qui vivent en dehors du Royaume-Uni, nous avons un guide pratique sur la façon de regarder les services de streaming à laide dun VPN que vous pouvez essayer afin de regarder la série 6. La BBC bloque généralement les VPN, donc ce nest peut-être pas une tâche facile.

On parle de Line of Duty série 6 vendue à linternational, il est donc probable quelle arrivera aux États-Unis à un moment donné, mais pour le moment, on ne sait pas à qui elle sera vendue. Trouver un VPN qui nest pas bloqué par la BBC est malheureusement votre meilleur pari pour le moment.

La série Line of Duty 1 compte cinq épisodes, tandis que les séries deux, trois, quatre et cinq en ont toutes six, ce qui signifie quil y a eu un total de 29 épisodes avant la sixième série.

La sixième série compte cependant sept épisodes, après que la BBC a confirmé dans un tweet quun épisode supplémentaire arrivait à la sixième série, bien que six aient été commandés à lorigine.

Écoutez, les gars. Lorsque le gaffeur en demande plus, vous feriez mieux de livrer.

#LineOfDuty revient pour la série 6 avec un épisode supplémentaire (7 au lieu de 6).

Il y a une bande-annonce de la série 6 de Line of Duty qui est tombée début mars 2021, que vous pouvez regarder ci-dessous si vous navez pas encore commencé la saison. Nous savons ce qui se passe, mais nous essaierons de vous donner un aperçu rapide sans vous gâcher. Léquipe de lAC-12 - qui comprend les trois personnages principaux des saisons précédentes: DS Steve Arnott (Martin Compston), DI Kate Fleming (Vicky McClure) et le surintendant Ted Hastings (Adrian Dunbar) - a un autre cas délicat entre les mains.

En examinant Joanne Davidson (Kelly Macdonald), qui a été enquêteur principal dans une affaire de meurtre très médiatisée, léquipe de lAC-12 enquêtera pour savoir si le meurtre de Davidson na pas été résolu en raison de la corruption de la police.

Il y a aussi lidentité du quatrième membre du groupe dofficiers corrompus, connu sous le nom de H, en tant que scénario en cours. La nouvelle recrue AC-12 Chloe Bishop (Shalom Brune-Franklin) demande à Arnott dans la bande-annonce: "Pensez-vous toujours quil y a un quatrième homme là-bas?". Arnott répond par "Homme ou femme".

Les séries Line of Duty un à cinq - et maintenant six - sont toutes disponibles pour regarder sur BBC iPlayer au Royaume-Uni. Vous pouvez également les regarder à la demande via Sky , si vous avez un abonnement Sky.

Vous pouvez également vous inscrire à un essai gratuit dAcorn TV sur les chaînes Apple TV et les chaînes Prime Video TV et regarder les séries un à cinq grâce à cela. Netflix propose également Line of Duty au Royaume-Uni, mais uniquement la série cinq pour le moment.

Pour ceux qui résident aux États-Unis, Hulu et Amazon Prime Video proposent tous deux des séries un à cinq de Line of Duty.

Écrit par Britta O'Boyle.