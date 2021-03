BBC Three revient en tant que chaîne britannique à part entière

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La BBC annule sa décision de faire de BBC Three un service réservé aux iPlayer et le rétablira en tant que chaîne au Royaume-Uni.

La société a fermé la chaîne de télévision terrestre BBC Three en 2016, transférant principalement le contenu et les commandes vers BBC iPlayer et hébergeant certaines de ses émissions sur BBC One. Cependant, il suivra maintenant de nouvelles recherches qui indiquent quil y a un "argument solide" pour quil revienne.

La nouvelle chaîne, comme auparavant, se concentrera sur un public plus jeune. Le Beeb espère ramener certains téléspectateurs qui sont partis chercher du contenu sur dautres plateformes à la place.

"La BBC doit soutenir le succès et sassurer que ses programmes atteignent autant de jeunes que possible où quils vivent au Royaume-Uni", a déclaré Charlotte Moore, responsable du contenu de la BBC (comme rapporté par bbc.co.uk ).

"Donc, quels que soient les débats sur le passé, nous voulons redonner à BBC Three sa propre chaîne de diffusion."

La chaîne, qui abrite des classiques tels que RuPauls Drag Race UK et où Killing Eve, Fleabag et Gavin & Stacey ont commencé, reviendra en janvier 2022. Elle a été initialement coupée dans le cadre dune campagne déconomie dargent.

Il apparaîtra sur le même créneau que CBBC, la chaîne pour enfants revenant à une heure de fin de 19 heures chaque jour. BBC Three sera ensuite diffusé de 19h à 4h.

Écrit par Rik Henderson.