Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le spécial Doctor Who qui sera diffusé le jour de lan - 1er janvier 2021 - sera également disponible en 4K HDR sur BBC iPlayer.

Intitulé Revolution of the Daleks, lépisode ne verra pas seulement le retour du capitaine Jack (John Barrowman) aux côtés du 13th Doctor de Jodie Whittaker, il sera disponible en Ultra HD et la version HLG du HDR sur les téléviseurs compatibles. Vous pourrez le regarder en tandem avec sa diffusion en direct sur BBC One à 18h45 GMT, ou rattraper son retard à la demande par la suite.

Parmi les autres émissions en 4K HDR pendant la période des fêtes, citons la nouvelle série dramatique Black Narcissus, Meerkat: A Dynasties Special, A Perfect Planet et le message de Noël de la reine.

Le spécial Doctor Who opposera Yaz, Ryan et Graham à un Dalek sans laide du Docteur elle-même, qui a été vue pour la dernière fois emprisonnée.

Des émissions 4K HDR sont déjà disponibles sur iPlayer: Blue Planet II, Dracula, Dynasties, His Dark Materials et Seven Worlds, One Planet. Vous pouvez vérifier si votre téléviseur est compatible en vous dirigeant vers une page de configuration dédiée par la BBC ici .

Il comprend une longue liste densembles approuvés de la plupart des principaux fabricants, notamment Samsung, Panasonic, Sony, LG et Philips.

Écrit par Rik Henderson.