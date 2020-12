BBC Together permet la surveillance de groupe pour iPlayer ce Noël

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La BBC teste sa propre fonction de surveillance de groupe qui permettra aux familles et aux amis de regarder les émissions du radiodiffuseur ce Noël, même sils doivent le passer séparément cette année.

BBC Together est un service en ligne qui peut être utilisé avec BBC iPlayer, Sounds et dautres contenus vidéo de la BBC. Il vous suffit de saisir lURL du contenu que vous souhaitez regarder, de le coller dans la page BBC Together qui se trouve ici , et cela démarre une nouvelle session de groupe. Vous pouvez ensuite partager le lien résultant avec dautres afin de regarder chacun la même programmation en même temps.

Vous regardez chacun lémission ou le film via un flux de navigateur. La personne qui a démarré la session de groupe peut également lire, mettre en pause ou choisir un nouveau programme que tout le monde pourra voir.

Cela ne semble pas aussi intuitif que certains systèmes de surveillance de groupe, tels que ceux proposés sur Disney + et Amazon Prime Video, car vous ne pouvez pas discuter entre eux. Mais vous pouvez configurer un appel Zoom sur un appareil distinct, par exemple, pour communiquer partout.

Le service fait partie du programme de R&D BBC Taster, qui propose de nouvelles idées technologiques pour aider à rendre le visionnage de la BBC plus immersif ou intéressant.

Écrit par Rik Henderson.