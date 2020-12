Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La BBC subit des changements majeurs dans la façon dont elle commande de nouvelles émissions de télévision. Il détourne lattention de la tradition, en mettant davantage laccent sur la création principalement démissions pour iPlayer et le streaming.

Son responsable du contenu, Charlotte Moore, a présenté une refonte des pratiques de mise en service du diffuseur. Son plan voit la BBC remplacer les contrôleurs de contenu pour chaque chaîne individuelle, par des éditeurs de portefeuille et des chefs de genre. Ils sélectionneront et développeront chacun des émissions pour iPlayer avant tout.

Les réalisateurs de genre auront alors plus dautonomie sur leur production de programmation et nauront plus à obtenir lapprobation supplémentaire dun contrôleur de contenu avant sa diffusion.

Il y aura des chefs de genre pour le drame, la comédie, le cinéma, le divertissement et les faits. Il y aura également un chef de BBC iPlayer, sous lequel ils siègeront.

Tout cela aidera la société à la fois à économiser de largent et à faire en sorte que sa création de contenu reprenne plus efficacement les goûts de Netflix et dAmazon Prime Video, au Royaume-Uni et dans le monde.

Bien que Deadline nait pas expliqué comment les chaînes terrestres seront affectées par le nouveau système, il est probable que les émissions prévues pour BBC iPlayer se répercuteront sur les principales stations de la BBC, notamment BBC One, BBC Two et BBC Four.

Écrit par Rik Henderson.