Certains téléviseurs sont si emblématiques que vous pouvez les reconnaître instantanément, tandis que dautres ne se démarquent peut-être pas autant mais font toujours leur travail parfaitement, vous transportant dans un temps et un lieu sans jamais sembler dominateur.

Il va de soi que certains des meilleurs décors jamais réalisés ont été créés par les équipes de la BBC, qui, après tout, a créé lune des chaînes de télévision les plus célèbres et les plus regardées de tous les temps. Pour égayer les gens pendant ces temps difficiles, la BBC a mis à disposition une large sélection dimages de certains de ses ensembles les plus célèbres à utiliser comme arrière-plan pour les appels Zoom et les conversations vidéo des gens.Nous avons donc parcouru les archives et sélectionné une plage de photos incroyables de la liste.

Lun des spectacles musicaux les plus connus jamais réalisés, Top of the Pops existe depuis des décennies (et apparaîtra beaucoup plus tard dans cette galerie également). Ici, nous pouvons voir son studio en 1965, complet avec les tableaux sur le mur du fond et un kit de batterie prêt pour une performance mime-along.

Dads Army est une sitcom par excellence de la BBC, avec de la chaleur et du bon cœur tous liés dans ses histoires du Front intérieur, et il y avait une variété de décors pittoresques pour aller avec, y compris cette vue de la salle des fêtes.

Cette vue de lensemble de pub de Dads Army, quant à elle, est intéressante pour la façon dont elle contraste avec certaines de celles que vous verrez plus tard, en termes de détails et. la quantité de vinaigrette fixée autour de lendroit.

En fait, en parlant dhabillage, cette pièce de Steptoe and Son montre à quel point vous pouvez vous faufiler dans larrière-plan pour caractériser votre emplacement et les personnages qui y vivent.

Fawlty Towers est un véritable classique de la comédie, même en dépit de la rareté des épisodes dans son déroulement actuel. Cette vue de la salle à manger de lhôtel capture une grande partie de la britishyie tawdry qui le rend si agréable.

Porridge est situé, célèbre, dans une prison, et il est fascinant de voir un angle différent sur les passerelles principales qui composent la prison. Cela donne un contexte pour la complexité de la prise de vue sur ce qui pourrait autrement ressembler à un simple spectacle.

Bien sûr, une grande partie de laction dans Porridge est tournée dans cette même cellule, ce qui rend les choses un peu moins compliquées. Sa conception simple est importante, bien sûr, étant donné lincarcération des personnages.

En revanche, cette cuisine chaleureuse en dit long sur la façon dont le couple central vit dans The Good Life, dans un bonheur efficace dans un cadre semi-rural avec un ensemble de décoration délicieusement individuel.

Lorsque vous parlez de décorations uniques, cependant, peu de choses peuvent surpasser Doctor Whos Tardis, dans aucune de ses itérations. Il sagit de 1976, et présente un look plus sombre et plus sombre que les versions modernes.

Seulement quelques années plus tard, et le Tardis est complètement différent à lintérieur, comme cela arrive quand un nouveau docteur arrive sur la scène. Maintenant, nous avons un grand espace ouvert et une lumière vive.

Revenant à des décors plus banals, cependant, cette barre de lémission de croquis The Two Ronnies est un autre ensemble beaucoup plus simple qui, dans un spectacle dramatique, pourrait étirer la suspension de lincrédulité des téléspectateurs en raison de sa nudité.

Alors que cet ensemble de Yes, Minister est un aperçu intéressant de la façon dont les ensembles peuvent être habillés pour ressembler à des approximations de lieux réels tels que les bureaux ministériels, avec les emblèmes sur ces dossiers de chaise en cuir bleu qui font beaucoup de travail lourd.

De même, si vous voulez montrer comment un personnage vit sa vie, un regard dans sa maison peut faire énormément de travail, comme le montre cet ensemble de Only Fools and Horses, qui montre comment lescroquerie et la thésaurisation peuvent se chevaucher.

Cette vision des conditions de vie anarchiques de The Young Ones, quant à elle, dit aussi tout ce dont elle a besoin sur la façon dont ses habitants traitent leur espace de vie - ce nest pas très hygge, nest-ce pas?

Dans un look plus net, cet ensemble de Blackadder II est un bel exemple de la façon dont la BBC pourrait créer des espaces historiques qui emmèneraient les téléspectateurs à une autre époque.

Il en va de même pour le restaurant «Allo», Allo! Nous nous demandons combien de la nourriture et des ingrédients présentés ici ont jamais été réels, et lesquels étaient des contrefaçons.

Pour revenir à la musique, cette vue de Top of the Pops de 1990 montre à quel point lesthétique du spectacle a changé et à quel point elle est soumise aux styles de lépoque.

De même, lappartement dAbFab, qui est criard et moderne, un peu comme la sensibilité de ses deux occupants - avec tous ces importants réfrigérateurs de champagne une touche clé.

Blue Peter est comme la télévision de jour pour les enfants, et un format classique, avec un studio qui a changé au fil du temps. Voici une image de son apparence en 2004.

Le retour de Strictly Come Dancing dans les années 2000 a été une énorme réussite, et son ensemble de dancefloor flamboyant a certainement joué son rôle.

Cette vue du pub Queen Vic du savon emblématique Eastenders contraste avec les autres des décennies précédentes - elle est si détaillée, et les distances et les proportions sont tout à fait réalistes.

Match of the Day est un autre joyau emblématique de la couronne pour la BBC (aussi longtemps quelle peut conserver les droits), et son studio propre et ouvert simpose sous cet angle.

Enfin, nous revenons au Tardis, pour cette vue de la dernière version médecin du navire classique, qui est tout angulaire et bien éclairée. Cest une excellente mesure de la façon dont les ensembles ont changé, mais à bien des égards, ont changé la même chose.