Quest-ce que BritBox? Explication de la rivale Netflix de la BBC et dITV

BritBox est un service de streaming vidéo par abonnement des diffuseurs britanniques, la BBC et ITV. Il est disponible pour essayer gratuitement pendant 30 jours et peut être consulté sur plusieurs appareils, y compris iPhone, Android, Apple TV et les téléviseurs intelligents de Samsung et Panasonic.

Ici, nous expliquons tout ce quil y a à savoir sur BritBox, y compris comment cela fonctionne, ce que vous êtes susceptible de voir sur le service et combien coûte un abonnement mensuel.

La BBC et ITV se sont associées pour amener BritBox au Royaume-Uni fin novembre 2019.

Il sagit dun service de streaming original et payant disponible sur plusieurs appareils, un peu comme Netflix , Amazon Prime Video et le prochain Disney + de Disney .

Cependant, son mandat est plus spécifique; il héberge la "plus grande collection de contenu britannique sur nimporte quel service de streaming". De plus, il commandera des émissions originales à des sociétés de production britanniques qui seront exclusives au service.

Des coffrets de la BBC et dITV peuvent être trouvés sur BritBox, avec une sélection beaucoup plus large démissions dorigine britannique disponibles que sur toute autre plate-forme. Le contenu de la chaîne 5 a également été ajouté plus récemment.

Des émissions et des films de Channel 4 et Film4 seront ajoutés plus tard en 2020.

BritBox prétend héberger le plus grand nombre de coffrets britanniques de tous les services de streaming. Cela représente actuellement plus de 300 titres différents des émissions de Beeb, ITV et Channel 5. Channel 4 arrivera plus tard cette année.

Parmi ceux-ci figurent Cracker, Downton Abbey, Broadchurch, Spooks, Only Fools and Horses et bien dautres.

Lintégralité de Doctor Who, de 1963 à 1989, est également disponible - couvrant tous les épisodes disponibles mettant en vedette les huit premiers médecins.

Il existe également de nombreux films britanniques classiques, notamment des films Carry On, The Ipcress File et Hitchcock thrillers.

La nouvelle programmation originale comprend Lambs of God, avec Ann Dowd (The Handmaids Tale) et Jessica Barden (The End of the F ****** World). Et, à lautomne 2020, une toute nouvelle série de la comédie satirique préférée des années 80, Spitting Image, sera également exclusive à BritBox .

BritBox est disponible pour regarder à travers les appareils suivants:

Mac ou PC (via un navigateur Web)

Apple TV

Google Chromecast

Sélectionnez les téléviseurs intelligents Samsung

Sélectionnez les téléviseurs intelligents Panasonic

iPhone

Ipod touch

iPad

Téléphones et tablettes Android

BT TV (à partir du 29 mai)

Malheureusement, il ny a pas de BritBox pour les appareils Roku à lheure actuelle - du moins au Royaume-Uni. Vous ne pouvez pas non plus regarder BritBox via des appareils PS4, Xbox One ou Amazon Fire TV, y compris le Fire TV Stick.

BritBox coûte 5,99 £ par mois pour la vidéo HD sur "plusieurs écrans et appareils". Cest moins cher que la plupart des concurrents au Royaume-Uni.

Netflix, par exemple, coûte 8,99 £ par mois au Royaume-Uni pour accéder au contenu HD, tandis quAmazon Prime Video coûte 5,99 £ par mois si vous vous abonnez au service de streaming en dehors de l adhésion annuelle Amazon Prime .

Si vous êtes nouveau sur BritBox, vous pouvez bénéficier gratuitement dune période dessai de 30 jours avant léchéance du premier paiement. En savoir plus sur le site officiel: britbox.co.uk .

Alternativement, si vous êtes un client mensuel payant EE, vous pouvez vous inscrire pour une période de six mois daccès gratuit à BritBox. Loffre est désormais disponible pour tous les clients payants mensuels du Royaume-Uni EE: en savoir plus ici .

BritBox nest nouveau au Royaume-Uni que depuis des années aux États-Unis et au Canada.

Également une entreprise de la BBC et de lITV, la BritBox nord-américaine a été lancée en mars 2017 et compte aujourdhui plus de 650 000 abonnés.

Il est cependant légèrement différent, car il sagit simplement dun portail de programmation britannique, avec une plus petite sélection darchives et démissions récentes disponibles sur demande. Il ny a pas de programmation originale sur la proposition BritBox US.

Le concept BritBox a été exploré pour la première fois par la BBC et ITV, avec son partenaire dorigine Channel 4, en 2008 sous le nom de Project Kangaroo.

Ce devait être un service de streaming par abonnement pour les coffrets des trois radiodiffuseurs, mais il a été refusé par la commission de la concurrence à lépoque car cela "restreindrait la concurrence dans la fourniture de services de vidéo à la demande (VOD) au Royaume-Uni" .

Le projet a finalement été tué en 2009 après que des ajustements au concept aient également été rejetés.

Au lieu de cela, le marché britannique de la vidéo à la demande est désormais largement dominé par les services américains.

En tant que service dabonnement payant, BritBox nest pas présenté comme un concurrent des services gratuits à la demande des diffuseurs individuels.

La BBC, ITV, Channel 4 et Channel 5 nont pas lintention de dévaluer leurs propres offres en ligne gratuites. Au lieu de cela, BritBox ne recevra que des émissions darchives qui ne sont plus sur ces plates-formes.

Par exemple, BBC iPlayer a récemment étendu sa propre période de disponibilité des émissions à un an, de sorte que BritBox obtiendra des séries après la fin des 12 mois.

De plus, bien que BritBox soit un concurrent direct de Netflix et dAmazon Prime Video, les émissions BBC et ITV continueront également dêtre hébergées par ces services. Ils nauront tout simplement pas la quantité de programmation disponible sur BritBox.