Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le marché des téléviseurs de milieu de gamme est en plein essor en ce moment, et Bang & Olufsen a proposé une option très attrayante, même si elle est généralement premium. Mais à quoi vous attendriez-vous vraiment ?

Le Beovision Contour de 55 pouces utilise lécran OLED de LG, ce qui garantit que les visuels ne sont pas laissés au hasard. Cependant, cest dans laudio que B&O est un maître.

Le nouvel ensemble est livré avec un haut-parleur Beosound Stage, qui abrite 11 haut-parleurs et amplificateurs, dont 4 haut-parleurs de graves de 4 pouces. Cela comprend la technologie de haut-parleurs à trois canaux et Dolby Atmos qui offre une expérience auditive spatiale.

À la manière de Bang & Olufsen, la construction est de premier ordre. Vous avez le choix entre trois couleurs : argent, noir anthracite et or. Ceux-ci ont tous des placages en tissu ou en bois assortis pour la couverture du haut-parleur à lavant. Ce sont les petites attentions qui peuvent faire ou défaire un produit. Des choses comme les câbles qui ne sont pas à leur place. Mais B&O sassure quils sont acheminés en interne et hors de vue.

Vous pouvez choisir parmi trois options de stand différentes. Un support au sol plus long, un support de table plus court ou une option murale. Les supports sont tous deux en aluminium pour continuer cette sensation haut de gamme. Et lintégration du haut-parleur et du téléviseur a fière allure.

Quen est-il du prix? Cest quelque chose que vous ne pouvez pas négliger avec B&O compte tenu de la qualité solide quil offre généralement.

La finition du tissu coûte 6 300 £, tandis que le bois coûte 7 100 £. Il sagit du prix de loption support au sol. Mais ce qui est bien, cest quil ajoute le contrôleur Beoremote One - cest généralement 300 £ à lui seul. Rendez-vous chez Bang et Olufsen pour en savoir plus.

Écrit par Claudio Rebuzzi. Édité par Rik Henderson.