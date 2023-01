Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'adaptation sur Apple TV+ de la série de romans Foundation d'Isaac Asimov va faire l'objet d'une deuxième saison. Apple a déjà confirmé une date de sortie et a même publié une bande-annonce. Voici tout ce que vous devez savoir sur la deuxième saison de Foundation, y compris qui est revenu pour ce nouveau volet et ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Fondation saison 2 : ce que vous pouvez attendre

IL Y A DES SPOILERS CI-DESSOUS.

Foundation suit le psychohistorien Hari Seldon (joué par Jared Harris), alors qu'il trouve une formule qui prédit la fin de l'Empire Galactique et la destruction de l'humanité. Pour préserver le savoir, Hari participe à la création de la Fondation, un groupe de rebelles qui défie l'Empire. L'histoire s'étend sur des centaines d'années, avec de multiples groupes qui se battent pour contrôler le destin de l'humanité.

La première saison de Foundation a été diffusée en septembre 2021, et Apple l'a renouvelée pour une deuxième saison un mois plus tard. Bien qu'elle ait publié une première image de la deuxième saison et une bande-annonce, elle n'a pas divulgué trop de détails sur ce à quoi on peut s'attendre. On peut supposer que le Frère Day de Lee Pace sera confronté au Hari Seldon de Harris - ou du moins à la représentation de sa conscience par l'IA, puisque Seldon est mort.

Une autre grande révélation de la saison 1 est que les frères Dawn, Day et Dusk - respectivement incarnés par Cassian Bilton, Lee Pace et Terrence Mann - ne sont pas des clones identiques de Cleon I. Des décennies auparavant, un groupe de résistance anti-empire a modifié l'ADN du corps de Cleon I, de sorte qu'aucun des dirigeants actuels de l'Empire n'est un clone identique de Cleon I. Il s'agit d'une énorme intrigue non résolue.

La saison 2 devrait également explorer la Seconde Fondation. La Première Fondation est le point central de la saison 1. Seldon a mis en place deux Fondations aux deux extrémités de la galaxie - une que l'Empire connaît et une qu'il ne connaît pas. Une deuxième crise de Seldon devrait également constituer l'essentiel de la deuxième saison de la série. La première bande-annonce de la nouvelle saison s'attarde sur les sacrifices de la Fondation - comment ils ont quitté leurs maisons et leurs vies pour leur objectif. Mais la Fondation est toujours chargée de reconstruire la société, et elle traverse apparemment la Crise de la Religion, avec des dirigeants qui utilisent des paroles divines pour contrôler les gens en lutte après la chute de l'Empire.

Un autre point majeur de la saison 1 concerne Salvor Hardin (joué par Leah Harvey), la fille de Gaal Dornick (joué par Lou Llobell). Gaal a congelé son embryon dans le deuxième épisode, et cet œuf fécondé est devenu Salvor, qui vit sur Terminus plus d'un siècle plus tard. Gaal et Salvor finissent par se rencontrer à cause de l'histoire du voyage dans le temps de la série et du fait que Gaal est entrée en cryostase pendant des décennies. Dans la deuxième saison, Foundation pourrait montrer la réaction de Gaal envers Salvor lorsqu'ils seront réunis, ce qui devrait être étrange pour eux étant donné que Salvor est plus âgé que sa mère. Salvor a environ 26 ou 27 ans, alors que Gaal n'a que 22 ou 23 ans dans la série.

Si vous avez lu la série Foundation de l'auteur de science-fiction Isaac Asimov, vous pouvez probablement prédire où la deuxième saison de Foundation pourrait aller. Mais gardez à l'esprit qu'Apple pourrait continuer à s'écarter du matériau source.

Fondation saison 2 : casting

Voici qui revient pour la deuxième saison de Foundation :

Jared Harris (Hari Seldon)

Lee Pace : Frère Day

Lou Llobell : Gaal Dornick

Leah Harvey : Salvor Hardin

Laura Birn : Eto Demerzel

Terrence Mann : Frère Dusk

Cassian Bilton : Frère Aurore

La saison 2 de Fondation introduira également de nouveaux personnages en plus de nouveaux mondes. Apple a confirmé au moins 10 nouveaux personnages, ainsi que les acteurs qui les incarneront (voir ci-dessous pour la liste complète). Il est intéressant de noter que sur ces 10 personnages, Poly Verisof, le Seigneur de guerre de Kalgan, Bel Riose et Hober Mallow sont les seuls à apparaître dans les romans. Les six autres sont des constructions entièrement nouvelles.

Isabella Laughland : Frère Constant

Kulvinder Ghir : Poly Verisof

Sandra Yi Sencindiver : Enjoiner Rue

Ella-Rae Smith : Reine Sareth de Cloud Dominion

Dimitri Leonidas : Hober Mallow

Ben Daniels : Bel Riose

Holt McCallany : Directeur Jaegger Fount

Mikael Persbrandt : Seigneur de guerre de Kalgan

Rachel House : Tellem Bond

Nimrat Kaur : Yanna Seldon

Saison 2 de Foundation : date de diffusion

Apple a renouvelé Foundation pour une nouvelle série de 10 épisodes, dont la sortie est prévue pour "l'été 2023".

Foundation saison 2 : comment la regarder

La saison 2 de Foundation sera diffusée en exclusivité sur le service de streaming vidéo d'Apple, Apple TV+, qui commence à 6,99 dollars par mois aux États-Unis après un essai gratuit de 7 jours.

Fondation saison 2 : bande-annonce

Jusqu'à présent, Apple a diffusé une seule bande-annonce pour la deuxième saison de Foundation. Elle dure environ deux minutes, la première moitié du film étant essentiellement un récapitulatif de la première saison. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessus.

Foundation saison 2 : comment se rattraper

La première saison de Foundation est disponible dès maintenant sur Apple TV+.

Écrit par Maggie Tillman.