HBO Max sait que son application Apple TV ne fonctionne pas toujours - la solution est imminente.

(Pocket-lint) - Les abonnés à HBO Max avec une Apple TV 4K qui ont constaté qu'ils ne peuvent pas réellement diffuser du contenu en continu peuvent espérer un correctif, heureusement.

Un certain nombre de personnes qui utilisent n'importe quelle génération de l'Apple TV 4K exécutant tvOS 16.1 et la dernière version de l'application HBO Max ont signalé qu'essayer de lire du contenu est un exercice infructueux. Un simple message d'erreur indique que l'app "ne peut pas lire le titre", ce qui est moins qu'inutile.

Si certaines personnes ont pu rétablir la situation en supprimant et réinstallant l'application, en la quittant de force ou en se connectant et se déconnectant, d'autres n'ont pas eu cette chance. HBO Max a confirmé qu'elle était consciente du problème et qu'elle travaillait sur une solution. L'entreprise indique que son équipe d'ingénieurs enquête et que les utilisateurs doivent garder l'œil ouvert pour une mise à jour logicielle qui devrait permettre de rétablir le bon fonctionnement de l'application.

Toutefois, The Verge rapporte qu'il existe une solution potentielle à laquelle la plupart des gens ne penseraient jamais : la désactivation du HDR. Une autre solution farfelue consiste à réduire la résolution de votre Apple TV à 1080p ou 720p, mais à ce stade, nous préférons attendre que HBO Max corrige ce problème lui-même plutôt que de devoir gérer du contenu à basse résolution.

Espérons que cette mise à jour de l'application sera disponible le plus tôt possible, car de nombreux programmes de vacances n'attendent qu'à être visionnés - et pas en 720p !

Écrit par Oliver Haslam.