Apple a corrigé un bug de l'Apple TV 4K qui volait la moitié de votre stockage

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a publié une mise à jour logicielle qui corrige un bug à cause duquel la moitié du stockage de l'Apple TV 4K de 128 Go devenait indisponible sans avoir suivi au préalable une solution de contournement.

Le bug, qui n'affectait que la version 128 Go du dernier boîtier Apple TV 4K, empêchait les utilisateurs d'installer des applications ou des jeux au-delà des 64 premiers Go de stockage. Il y avait une solution de contournement qui a permis à certaines personnes de fonctionner à leur pleine capacité, mais c'était un désordre. Aujourd'hui, avec tvOS 16.1.1, Apple a corrigé le problème correctement.

Les personnes disposant de 128 Go de stockage ont constaté que leur Apple TV les accusait de manquer d'espace lorsqu'elles essayaient d'installer une application ou un jeu une fois qu'elles avaient atteint le seuil de 64 Go. Certains ont constaté que la suppression d'applications pour repasser sous la barre des 64 Go, puis la mise en file d'attente d'une tonne de choses, leur permettait initialement de télécharger. Mais tout ce qu'ils essayaient de télécharger après la fin des téléchargements en file d'attente refusait de se télécharger.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

La solution de contournement pouvait être recommencée, mais elle était pénible et avait vraiment besoin d'être corrigée.

Ceux qui possèdent une Apple TV 4K peuvent télécharger la nouvelle mise à jour via l'application Paramètres du boîtier de streaming. Ceux qui ont activé les mises à jour automatiques peuvent déjà constater qu'ils ont tvOS 16.1.1 installé, cependant.

Bien qu'Apple indique seulement que la mise à jour traite d'un bug qui empêchait l'installation d'applications, il est fort probable que ce bug particulier soit celui que tvOS 16.1.1 corrige.

Écrit par Oliver Haslam.