Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous possédez une toute nouvelle Apple TV 4K de 128 Go, il se peut que la moitié de cette capacité de stockage ne puisse pas être utilisée, ce qui vous laisse avec les mêmes 64 Go que tout le monde.

La dernière Apple TV 4K a été mise en vente il n'y a pas si longtemps, mais certains de ceux qui ont craqué pour la version de 128 Go se rendent compte qu'ils auraient mieux fait d'économiser leur argent. Pour ces personnes, seuls 64 Go de cette capacité de stockage peuvent être utilisés, ce qui laisse 64 Go de plus dans un coin, à ne pas faire grand-chose. Pauvre spectacle, Apple.

Le problème a été repéré par plusieurs personnes, et il n'existe apparemment aucun moyen officiel de récupérer ces 64 Go. Ceux qui souffrent de ce bug particulièrement irritant disent qu'ils reçoivent une erreur lorsqu'ils atteignent le seuil des 64 Go, tvOS indiquant simplement que "l'application ne peut pas être installée car il n'y a pas assez d'espace". Supprimez une ou plusieurs applications ou gérez votre stockage dans les Paramètres".

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Cependant, il existe peut-être un moyen sournois de forcer votre Apple TV de 128 Go à jouer le jeu. Macworld rapporte que l'erreur s'affiche si vous essayez de télécharger une application après que le seuil de 64 Go a été franchi. Si vous êtes en dessous de ce seuil et que vous mettez en file d'attente une tonne de téléchargements, vous êtes tranquille. "Vous pouvez mettre en file d'attente des téléchargements lorsque vous êtes en dessous de 64 Go et ils se termineront, ce qui peut porter le total de votre stockage utilisé bien au-delà de cette limite", indique le rapport. "L'erreur ne semble apparaître que lorsque vous lancez un nouveau téléchargement alors que le stockage est supérieur à la marque de 64 Go."

Autant cela pourrait permettre aux gens de démarrer, autant c'est loin d'être idéal. Malheureusement, il semble que la dernière version bêta de tvOS 16.2 ne corrige pas non plus les choses. Espérons qu'Apple publiera une mise à jour pour résoudre ce problème le plus tôt possible.

Écrit par Oliver Haslam.