L'Apple TV 4K prend désormais en charge la norme HDR10+ et est la plus puissante à ce jour.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé aujourd'hui la mise à jour de son décodeur Apple TV, ajoutant une puce plus rapide et la prise en charge de HDR10+ dans le processus.

Le boîtier nouvellement mis à jour ressemble et fonctionne de la même manière que les autres boîtiers de streaming d'Apple depuis un certain temps et prend en charge tvOS 16 dès sa sortie. Apple affirme que l'ajout d'une puce A15 Bionic, tout comme l'iPhone 14, en fait l'Apple TV la plus rapide à ce jour. Cela devrait s'avérer pratique pour jouer aux derniers jeux Apple Arcade, tandis que le démarrage des flux vidéo à partir d'Apple TV+ et de Netflix devrait être plus rapide que jamais.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

L'ajout de la prise en charge de HDR10+ aux côtés de Dolby Vision signifie que les téléspectateurs et les cinéphiles peuvent s'attendre à une amélioration des détails et à des couleurs plus éclatantes, à condition que leur contenu et leur application de streaming le prennent en charge.

Apple indique que l'Apple TV 4K mise à jour est proposée en deux configurations, avec 64 Go et 128 Go de stockage, selon la configuration choisie. La principale option pour les clients est de décider s'ils ont besoin d'Ethernet ou non - les deux versions sont livrées avec le Wi-Fi en standard, bien que ceux qui choisissent le Wi-Fi obtiennent 64 Go, l'option Ethernet double ce chiffre à 128 Go. Bien entendu, la dernière télécommande Siri est également incluse. Le communiqué de presse d'Apple précise également que l'Apple TV 4K peut faire office de hub pour votre maison intelligente,

Mais le plus remarquable de tous est le nouveau prix. L'Apple TV 4K ne coûtera plus que 129 dollars lorsqu'elle sera mise en vente le vendredi 4 novembre. y compris la prise en charge de Matter et Thread.

Écrit par Oliver Haslam.