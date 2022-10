Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple TV+ ne diffuse actuellement aucune publicité pendant le visionnage d'émissions de télévision, de films et de documentaires sur le service de streaming vidéo, mais cela pourrait être sur le point de changer.

L'un des avantages de payer pour un service de streaming comme Apple TV+ est le fait de ne pas avoir à subir les publicités qui bombardent les téléspectateurs sur les chaînes de télévision traditionnelles. Mais, alors que Netflix et Disney+ sont en train de préparer leurs propres services avec publicité, un nouveau rapport suggère qu'Apple pourrait travailler à vendre des publicités pour des émissions comme Ted Lasso, For All Mankind et Severance.

Citant des dirigeants d'agences médias, DigiDay rapporte qu'Apple mène des discussions sur "une approche inhabituelle de la vente de temps publicitaire sur Apple TV+". Le rapport poursuit en disant qu'à l'origine, Apple faisait des démarches qui "ressemblaient plus à la vente de recherche qu'à un modèle publicitaire traditionnel basé sur l'audience".

Des cadres ont déclaré à DigiDay qu'à l'époque, Apple n'était pas intéressé par une collaboration avec une plateforme à la demande (DSP), mais que cela a changé depuis août 2022.

Une DSP est un système qui permet aux acheteurs de publicité de gérer ces publicités via une interface spécifique, leur permettant d'enchérir pour du temps d'antenne et des publicités. Selon les sources de DigiDay, Apple prévoit non seulement de travailler avec un DSP, mais aussi de construire son propre DSP.

Apple TV+ affiche déjà des publicités sur ses flux de baseball en direct, mais aucun contenu préenregistré ne les affiche actuellement. On ne sait pas encore si Apple prévoit d'injecter des publicités dans l'expérience Apple TV+ actuelle ou si un nouveau niveau de service avec publicité pourrait être ajouté en dessous de l'offre actuelle de 4,99 £ / 4,99 $ / 4,99 € par mois.

Apple TV+ pourrait-il être gratuit avec des publicités à l'avenir ? L'avenir nous le dira.

Écrit par Oliver Haslam. Édité par Rik Henderson.