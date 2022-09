Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad et Better Call Saul, réalise une nouvelle série télévisée avec un visage très familier. Toutefois, elle ne sera pas destinée à AMC ni à Netflix - Apple en a obtenu les droits pour TV+.

Le projet, actuellement sans titre, a été signé pour deux saisons et mettra en vedette Rhea Seehorn, qui a reçu une nomination aux Emmy Awards cette année pour son rôle de Kim Wexler dans Better Call Saul.

Il sera réalisé par High Bridge Productions de Gilligan et Sony Pictures Television, avec Gilligan lui-même à la tête de la série et comme producteur exécutif.

Apple a remporté une guerre d'enchères féroce pour la nouvelle série, avec au moins huit réseaux et plateformes qui auraient été intéressés.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Deadline affirme que le budget se situe "aux alentours" de 13,5 millions de dollars (environ 12 millions de livres sterling) à 15 millions de dollars par épisode. On ne sait pas combien d'épisodes au total Apple a commandé.

L'intrigue et le décor n'ont pas non plus encore été révélés, bien qu'il soit entendu que la série ne se déroulera pas dans l'univers de Breaking Bad (comme dans le travail de Gilligan pendant plusieurs années) : "Après 15 ans, je me suis dit qu'il était temps de faire une pause dans l'écriture d'antihéros... et qui est plus héroïque que la brillante Rhea Seehorn ? Il est grand temps qu'elle ait sa propre série, et je me sens chanceux de pouvoir y travailler avec elle", a-t-il déclaré.

Seehorn s'est également rendue sur Twitter pour exprimer sa propre excitation.

Je suis SUR LA LUNE, excitée par ce projet !!!!.

Les mots ne peuvent pas l'exprimer.

Mon cœur explose ! https://t.co/rnqGSO1AvU- Rhea Seehorn (@rheaseehorn) 22 septembre 2022

Écrit par Rik Henderson.