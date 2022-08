Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Donc, vous avez un iPhone. Vous avez également une télévision relativement moderne. Et vous voulez mettre ce que vous voyez sur votre téléphone sur la télévision de votre salon. Pas de problème. Pocket-lint va vous guider à travers les étapes.

Apple

Si vous avez un téléviseur compatible, vous pouvez afficher ce qui se trouve sur votre iPhone sur votre téléviseur. En d'autres termes, si vous regardez une application ou une page Web, vous pouvez la diffuser sur votre téléviseur depuis votre iPhone s'il prend en charge la technologie AirPlay.

Il vous suffit d'avoir un iPhone 5S ou une version plus récente et un téléviseur connecté à Internet prenant en charge AirPlay 2. Pour en savoir plus sur AirPlay 2 et ce que c'est, consultez le bas de ce guide.

Cette étape est assez évidente, mais assurez-vous que votre iPhone est connecté au même réseau Wi-Fi domestique que celui de votre téléviseur. (Pour votre téléviseur, cela peut être par Wi-Fi ou par Ethernet physique à votre routeur Wi-Fi).

Ouvrez le Centre de contrôle sur votre téléphone. Pour ouvrir le Centre de contrôle, faites glisser vers le bas à partir du coin supérieur droit de votre écran.

Appuyez sur le bouton Screen Mirroring. Il s'agit d'une icône ressemblant à deux écrans superposés entre le curseur de luminosité et le verrou de rotation.

Sélectionnez votre téléviseur dans la liste.

Lorsque vous y êtes invité, entrez dans votre iPhone le code AirPlay à quatre chiffres qui apparaît sur votre téléviseur.

Votre iPhone devrait maintenant être en miroir sur votre téléviseur.

Facile. Ouvrez le Centre de contrôle (balayez vers le bas à partir du coin supérieur droit de votre écran), puis touchez Screen Mirroring, et touchez Stop Mirroring.

Oui. Il vous suffit d'acheter un Apple TV et de le brancher sur votre téléviseur.

AirPlay est la technologie de streaming Wi-Fi d'Apple et depuis 2018, il existe une version de deuxième génération qui est maintenant largement disponible sur les appareils iOS et macOS. Voici tout ce que vous devez savoir à son sujet :

Consultez le hub de support d'Apple pour plus de détails.

Écrit par Maggie Tillman.