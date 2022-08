Les maîtres de l'air : Tout ce que vous devez savoir sur la suite de Band of Brothers

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Masters of the Air est censé être le prochain épisode de la franchise Band of Brothers, aux côtés de The Pacific. Si vous attendez plus d'action à haute intensité dans la lutte contre les nazis, alors vous voudrez garder un œil sur celui-ci.

Le tournage a apparemment commencé en avril 2021 et la série devrait sortir à un moment donné en 2022, alors voici tout ce que nous savons jusqu'à présent.

Masters of the Air est une mini-série en neuf parties qui, comme Band of Brothers, est produite par Steven Spielberg et Tom Hanks, entre autres.

Cette série, dont la date n'est pas encore fixée, est destinée à Apple TV+. La série est adaptée du livre de Donald L. Miller "Masters of the Air : America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany".

Cet ouvrage relate les actions de la huitième force aérienne de l'armée américaine, la force de bombardement américaine qui a combattu l'Allemagne nazie au prix d'un lourd tribut personnel. Ces membres d'équipage américains ont subi plus de pertes pendant la guerre que l'ensemble du corps des marines américains, vous pouvez donc imaginer que l'histoire sera déchirante et pleine d'action.

Une grande partie de l'histoire se déroule en Angleterre et une partie du travail a entraîné des dépenses massives pour recréer une base aérienne américaine dans le Buckinghamshire (comme l'a remarqué le Daily Mail).

Un travail considérable a été consacré à la mise en scène du spectacle et on peut voir des photos fantastiques de cabanes Nissen de la Seconde Guerre mondiale et des vues des coulisses des B-17 utilisés dans le spectacle.

Le récit écrit de l'histoire de la Huitième Force aérienne détaille la vie dans l'Angleterre de la guerre ainsi que les récits des camps de prisonniers de guerre allemands et les difficultés auxquelles les équipages des bombardiers ont dû faire face. Nous nous attendons à ce que certaines de ces histoires émouvantes soient merveilleusement racontées dans la série télévisée.

Masters of the Air a une longue liste d'acteurs, avec en tête Austin Butler (célèbre pour son biopic sur Elvis) qui joue le rôle du Major Gale Cleven. Un homme qui était déjà au cœur de l'action en juin 1943. L'histoire dit que son B-17 a été abattu en octobre 1943, nous pouvons donc nous attendre à des moments intéressants pour le rôle principal.

Les autres membres de l'affaire sont Barry Keoghan, qui joue le rôle du lieutenant Curtis Biddick. Keoghan a déjà eu un passage dans un film sur la Seconde Guerre mondiale récemment, car il a joué George dans le film Dunkerque de 2017.

Sawyer Spielberg, le fils de Steven Spielberg, fait également une apparition en jouant le lieutenant Roy Frank Claytor. Quant à Rafferty Law (le fils du juge Law), il joue le sergent Ken Lemmons.

Les autres membres du casting sont :

Callum Turner dans le rôle du Major John Egan

Ben Radcliffe : Capitaine John D. Brady

Anthony Boyle : Major Harry Crosby

Edward Ashley : Lieutenant Colonel John B. Kidd

Nate Mann : Commandant Robert "Rosie" Rosenthal

Elliot Warren : Lieutenant James Douglass

Et bien d'autres encore

Masters of the Air est en préparation depuis un certain temps. Le projet a été confirmé par HBO en 2013 et le développement devait coûter jusqu'à 200 millions de dollars. Depuis lors, la production a été abandonnée par HBO mais a été reprise en tant qu'exclusivité Apple TV+.

L'accord avec Apple a eu lieu en 2019, mais la production a sans doute été un peu difficile depuis lors grâce à divers blocages au cours des dernières années. Des tests positifs au COVID-19 effectués par l'équipe ont également interrompu la production pendant un certain temps en juillet 2021, selon certains rapports.

Il n'y a aucune information officielle sur la date de sortie de la mini-série Masters of the Air sur nos écrans. On dit qu'elle est prévue pour "fin 2022", mais nous n'avons pas encore été informés de la date réelle.

Aucune bande-annonce officielle n'est encore disponible, l'attente risque donc d'être longue.

