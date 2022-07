Sky Go enfin disponible sur Apple TV

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les propriétaires d'Apple TV peuvent enfin accéder à Sky Go sur leurs boîtiers, apportant toute l'expérience Sky sur un téléviseur de rechange sans avoir besoin d'une Sky Q Mini Box ou d'un Sky Stream Puck.

Pocket-lint a d'abord appris ces plans lors du lancement de Sky Glass à la fin de 2021, mais il est maintenant disponible.

Vous devrez être un client existant de Sky TV avec un plan Sky Q Multiscreen (ou Sky Glass Whole Home), mais l'application fonctionne de la même manière que sur iPad et iPhone. Cela signifie que vous pouvez diffuser la télévision en direct et du contenu à la demande en fonction de votre abonnement TV.

Par exemple, si vous prenez les forfaits Sky Sports et/ou Sky Cinema, vous pouvez les regarder via l'application Sky Go sur Apple TV également, sans frais supplémentaires.

Plus de 100 chaînes sont disponibles sur l'application Sky Go Apple TV. Les programmes de la BBC ne sont pas inclus, mais ITV, Channel 4 et Channel 5 le sont.

Il y a d'autres chaînes de divertissement, comme Sky Atlantic, la chaîne de Sky, et un mélange sain de chaînes pour enfants, d'informations, de documentaires et de chaînes de style de vie.

L'application Sky Go est disponible sur App Store sur vos appareils Apple TV HD ou Apple TV 4K. Il vous suffit de vous y rendre, de télécharger l'application et de vous connecter avec votre identifiant Sky existant.

Écrit par Rik Henderson.