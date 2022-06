Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Alors que nous nous attendions à ce qu'une nouvelle Apple TV soit annoncée plus tôt cette année, nous n'avons pas eu de nouvelles. En fait, même tvOS n'a pas été mentionné lors de la récente keynote de la WWDC.

Cependant, un rapport affirme qu'Apple cherchera à mettre à jour son décodeur TV plus tard cette année, avec un nouveau matériel interne et plus de mémoire. Ne vous attendez pas à une mise à jour du HomePod, qui ne devrait pas apparaître avant 2023.

Mark Gurman, de Bllomberg, écrit dans la dernière édition de sa lettre d'information hebdomadaire, Power On, qu'une nouvelle Apple TV - désignée par le numéro de modèle interne J255 - sera dotée d'une puce A14 et d'un gigaoctet supplémentaire de RAM.

L'Apple TV 4K de 2021 étant dotée d'environ 3 Go de RAM, son successeur disposera de 4 Go. Ceci et le nouveau SoC devraient rendre le nouveau modèle plus rapide et encore plus capable d'exécuter les jeux Apple Arcade.

En ce qui concerne le prochain HomePod (B620), Gurman suggère qu'Apple prévoit d'en augmenter à nouveau la taille - le rendant plus proche du HomePod original que du Mini.

Il écrit également qu'il sera équipé d'un chipset similaire à celui de la future Apple Watch Series 8. Le plus intéressant, peut-être, est qu'il adoptera également un écran mis à jour sur le dessus avec une fonctionnalité multitouch.

Nous pensons que nous en saurons plus dans les mois à venir, alors qu'Apple se prépare à une période automnale chargée.

Écrit par Rik Henderson.