(Pocket-lint) - Apple prévoit de sortir une Apple TV abordable, et elle pourrait même sortir d'ici la fin de l'année, selon l'analyste Ming-Chi Kuo.

Kuo est connu pour prédire avec précision la prochaine feuille de route des produits d'Apple. Dans un récent tweet, il a déclaré qu'Apple lancera une Apple TV "qui améliore la structure des coûts" au cours de la seconde moitié de 2022. En d'autres termes, elle pourrait être moins chère que les modèles existants d'Apple TV. Actuellement, Apple vend l'Apple TV 4K de 34 Go au prix de 179 $.

Un modèle Apple TV 4K de 64 Go est également disponible pour 199 $. Apple vend également l'Apple TV HD de la génération précédente au prix de 149 dollars avec 32 Go de stockage. Elle n'offre pas la 4K.

Apple lancera une nouvelle version de l'Apple TV qui améliorera la structure des coûts au deuxième semestre 2002. Je pense que la stratégie agressive d'Apple visant à intégrer le matériel, le contenu et le service dans un contexte de récession contribuera à combler l'écart avec ses concurrents - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 13 mai 2022.

Kuo a déclaré que la "stratégie agressive d'Apple d'intégrer le matériel, le contenu et le service au milieu de la récession aidera à combler l'écart avec ses concurrents". Son tweet ne révèle pas plus d'informations sur l'appareil, mais il semble qu'Apple veuille mieux rivaliser avec Roku et Amazon en proposant son propre lecteur multimédia de streaming bon marché.

Gardez à l'esprit qu'Apple fait souvent l'objet de rumeurs de développement de nouveau matériel, et que la plupart de ces rumeurs ne se concrétisent jamais. Par exemple, en 2021, Bloomberg a rapporté qu'Apple développait une version améliorée de l'Apple TV 4K. Donc, pas une version moins chère. À l'époque, le rapport affirmait que la nouvelle Apple TV aurait un haut-parleur HomePod intégré et une caméra pour FaceTime.

Peut-être qu'Apple essaie simplement de répondre aux deux extrémités du spectre des prix ?

Écrit par Maggie Tillman.