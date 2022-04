Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si l'on en croit "The Last Dance" de Netflix, les docuseries sur les superstars du basket-ball de la NBA peuvent être absolument géniales, même pour ceux qui ne suivent pas ce sport.

Alors que "The Last Dance" se concentrait sur l'icône Michael Jordan, "They Call Me Magic" est une série documentaire sur la vie et la carrière d'une autre superstar de la NBA, Earvin "Magic" Johnson.

Voici tout ce que vous devez savoir sur "They Call Me Magic", y compris quand il sera disponible, à quoi vous attendre et comment le regarder.

Apple a annoncé "They Call Me Magic" le 4 février 2022. Une bande-annonce - que vous pouvez regarder un peu plus bas dans cette rubrique - a été diffusée le 12 mars 2022.

La série documentaire " They Call Me Magic " est ensuite sortie le 22 avril 2022 et tous les épisodes sont désormais disponibles en streaming dans le monde entier.

La série documentaire "They Call Me Magic" est diffusée sur Apple TV+. Vous aurez donc besoin d'un abonnement au service de streaming TV d'Apple pour la regarder.

Apple TV+ coûte 4,99 £ (4,99 $) par mois et l'application Apple TV est disponible sur l'iPhone, l'iPad, l'Apple TV et un certain nombre d'autres appareils, y compris sur Sky au Royaume-Uni et sur les téléviseurs intelligents et les consoles de jeux. Elle est également incluse dans certaines options d'abonnement Apple One.

La série "They Call Me Magic" comporte quatre épisodes, chacun d'une durée d'une heure.

Il est donc un peu plus court que "The Last Dance", qui compte 10 épisodes. Les épisodes de The Last Dance durent tous environ 50 minutes, ce qui est un peu plus court que les épisodes de "They Call Me Magic".

They Call Me Magic" est consacré à la légende de la NBA Earvin "Magic" Johnson. Elle vous fera découvrir sa vie, de ses débuts modestes à sa carrière avec les Lakers et son "style de jeu éblouissant qui a changé à jamais le jeu de basket-ball".

Le documentaire en quatre parties couvrira le "choc du diagnostic du VIH, qu'il a transformé en triomphe", ainsi que sa "transcendance de superstar du sport à titan des affaires, ouvrant de nouvelles voies aux anciens athlètes et révolutionnant la manière dont les entreprises américaines font des affaires dans les communautés noires".

Il y a des interviews du président Obama, de Larry Bird, de Pat Riley et plus encore.

Oui, Apple a publié une bande-annonce pour " They Call Me Magic " en mars 2022. Vous pouvez la regarder ci-dessous.

Apple a lancé un autre documentaire sur le basket-ball en même temps que " They Call Me Magic ", intitulé " The Long Game : Bigger Than Basketball". Il s'agit de Makur Maker, un espoir cinq étoiles de la NBA qui se dirigeait vers la draft, jusqu'à ce qu'un détour inattendu l'amène à jouer au basket pour l'université Howard.

Si vous n'avez pas vu "The Last Dance" de Netflix sur Michael Jordan, cela vaut également la peine de le regarder.

En outre, si vous êtes un fan de sport en général, il existe de nombreuses séries documentaires que vous pouvez regarder, ainsi que des émissions comme Drive to Survive de Netflix, qui porte sur la F1.

Apple a également annoncé l'arrivée d'un documentaire avec Lewis Hamilton, sept fois champion du monde de F1, que vous pouvez lire dans notre article séparé.

Écrit par Britta O'Boyle.