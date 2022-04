Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - For All Mankind, la série de science-fiction acclamée par la critique sur Apple TV+, reviendra pour une troisième saison en juin. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle saison. Nous verrons en quelle année elle se déroule, sur quoi l'intrigue sera probablement centrée, qui reviendra pour reprendre son rôle, s'il y a des bandes-annonces et, surtout, quand et où vous pourrez regarder la saison 3 de For All Mankind en streaming.

For All Mankind présente une histoire alternative, dans laquelle la Russie a battu les États-Unis en plaçant le premier homme sur la lune, ce qui a intensifié la course à l'espace entre les deux pays, sans jamais y mettre fin. La série nous présente la vie des astronautes et du personnel de la NASA à partir des années 60, en montrant leur vie professionnelle et personnelle sur une période de deux décennies. Alors que les deux premières saisons se concentrent sur les tensions entre les États-Unis et les Soviétiques pour le contrôle de la Lune, la nouvelle saison se déroule dans les années 90 et semble se concentrer sur la tentative des États-Unis d'être le premier pays à coloniser Mars.

Les deux premières saisons de For All Mankind couvraient presque deux décennies, commençant en 1969 et se terminant à la fin des années 80. La troisième saison montrera le milieu des années 90 - ou, plus précisément, 1995, car c'est ce que suggèrent le final de la deuxième saison de For all Mankind ainsi qu'un récent teaser trailer de la troisième saison.

For All Mankind est créée par Ronald D Moore, Matt Wolpert et Ben Nedivi.

Wolpert et Nedivi sont les showrunners de For All Mankind, et assurent la production exécutive aux côtés de Moore, David Weddle, Bradley Thompson et Nichole Beattie, ainsi que de Maril Davis pour Tall Ship Productions.

Sony Pictures Television produit l'émission pour Apple TV+.

Apple a déjà annoncé qui revient pour la saison 3 :

Joel Kinnaman (Ed Baldwin)

Shantel VanSanten (Karen Baldwin)

Sonya Walger (Molly Cobb)

Jodi Balfour (Ellen Wilson)

Cynthy Wu (Kelly Baldwin)

Coral Pena (Aleida Rosales)

Casey W. Johnson (Danny Stevens)

En outre, Edi Gathegi rejoindra le casting principal cette saison dans le rôle du nouveau personnage, Dev Ayesa.

La première de For All Mankind aura lieu le 10 juin 2022. Regardez la bande-annonce de la date ci-dessus.

La saison 3 de For All Mankind sera composée de 10 épisodes, qui seront diffusés chaque semaine le vendredi.

La troisième saison de For All Mankind sera diffusée exclusivement sur le service d'abonnement vidéo payant d'Apple, Apple TV+. Pour en savoir plus sur ce service, notamment son coût et son fonctionnement, consultez notre guide.

Vous pouvez regarder la première bande-annonce de la troisième saison de For All Mankind via la vidéo en haut de ce guide.

Pour être parfaitement préparé à la troisième saison de For All Mankind, vous devriez vraiment regarder la saison 1 et la saison 2 sur Apple TV+ :

Regardez la saison 1 et la saison 2 de For All Mankind sur Apple TV+.

Quel est le meilleur appareil de streaming pour votre télévision ? Notre meilleure recommandation est le Fire TV Stick 4K Max d'Amazon. Le Google Chromecast avec Google TV, le Roku Express 4K, l'Apple TV 4K et l'Amazon Fire TV Stick sont également excellents.

Écrit par Maggie Tillman.